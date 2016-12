Haïti - Sécurité : Mario Andrésol reçoit le Prix du leadership international





Lundi 19 décembre, l’« International Diplomatic Institute » a décerné le Prix du leadership international à l'ex-chef de la Police Nationale d'Haïti (PNH) et Candidat à la Présidence d'Haïti en 2015, Mario Andrésol pour sa contribution à la lutte démocratique en Haïti et son engagement contre le banditisme et le trafic de stupéfiants dans la région des Caraïbes.



En savoir plus sur Mario Andrésol :

Ancien étudiant de la Faculté des Sciences Humaines et de l'INAGHEI Mario Andrésol est entrée à l'Académie militaire d'Haïti en 1982. Il en sort avec le grade de sous-lieutenant et se spécialise à Fort Benning (USA) comme officier d'infanterie. En 1986, il suit une formation à Melun (France) dans le maintien de l'ordre. A son retour en Haïti, il se distingue dans diverses unités de l'armée jusqu'au grade de capitaine. En 1995 il intègre la PNH à titre de Commissaire de Pétion-ville puis comme responsable de la Police Judiciaire.



En 2001, suite à des persécutions politiques et tentatives d'assassinat, il s'exile aux États-Unis durant 4 ans et revient au pays en 2005. Le Parlement haïtien à l'unanimité approuve son choix comme Chef de la Police et lui renouvelle sa confiance en 2009. Au terme de son mandat, il se consacre à ses activités professionnelles avant de se porter Candidat à la Présidence en 2015 comme indépendant.



HL/ HaïtiLibre