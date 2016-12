Haïti - Diaspora : Voeux de l’Ambassadeur d’Haïti au Canada





Mardi, dans le cadre des fêtes de Noël et du Nouvel An, l’Ambassadeur d’Haïti à Ottawa (Canada), Frantz Liautaud a envoyé ses vœux à la diaspora haïtienne du Canada.



Vœux de l’Ambassadeur Liautaud :

« Chers compatriotes du Canada,



Au nom de Madame Liautaud, en celui du personnel dévoué de la Mission et à titre personnel, j’ai l’honneur de m’associer au Gouvernement de la République pour vous adresser, étendus à vos distinguées familles, nos vœux les plus sincères à l’occasion de Noël et du Nouvel An.



À chacune, à chacun de vous, nous souhaitons de tout cœur : Santé, Bonheur, Prospérité.



En cette période de bilan annuel, je ne crois pas approprié de nous attarder sur nos problèmes récurrents jalonnant chez nous le quotidien haïtien. Des dirigeants qualifiés s’en chargent, s’évertuant dans leurs champs de compétence respectifs, à leur trouver des solutions adaptées à notre réalité. J’ai foi en des lendemains meilleurs.



Je n’entends pas, non plus, évoquer les conséquences désastreuses des ravages causés par le passage violent de Matthew en Haïti. L’ampleur de la catastrophe est telle qu’il nous faudra un peu de temps pour nous en remettre. Là encore, faisons-leur confiance.



Chers amis,



Alors que le rideau tombe sur l’année 2016, je tiens absolument à vous exprimer la fierté que j’éprouve à rendre hommage à votre comportement exemplaire au sein de la société canadienne. Cette fierté me semble tout à fait légitime, ne serait-ce qu’en me référant à la Résolution, adoptée à l’unanimité à la Chambre des communes, par laquelle les Honorables Députés fédéraux témoignaient «de leur reconnaissance à la communauté haïtienne du Canada, pour sa contribution active au progrès socioéconomique du Canada».



L’auteur de la Résolution, récemment décédé, feu le Député Mauril Bélanger http://www.haitilibre.com/article-18357-haiti-politique-les-haitiens-perdent-un-grand-ami-au-canada.html qui a été d’ailleurs décoré au parlement canadien, à ma suggestion, par le Ministre des Affaires étrangères de l’époque, Monsieur Lener Renauld au nom du Gouvernement haïtien.



Puisse la diaspora haïtienne, dans sa globalité, s’inspirer de l’image de votre communauté en terre étrangère!



Chers compatriotes du Canada,



Ce 1er janvier 2017, la République d’Haïti commémore le 213ème anniversaire de son indépendance. Date mythique, s’il en est, qui ramène à notre mémoire reconnaissante tant de hauts faits héroïques et sublimes. Mais aussi tant d’autres moins flatteurs, entachant même parfois l’héritage sacro-saint légué par les Pères fondateurs…



Dans cet ordre d’idées, peut-être conviendrait-il, à ce tournant de notre vie de peuple, d’unir nos forces, nos connaissances et les ressources de notre intelligence au service du bien commun. L’heure me paraît venue d’en arriver, dans un sursaut de patriotisme et de raison, à l’harmonie du vivre-ensemble: voie obligée menant à la stabilité politique, au développement humain, à la modernité et au progrès socioéconomique et culturel de notre pays. Ainsi, aurons-nous mérité de la Patrie.



Que Dieu nous soit en aide!



Frantz Liautaud

Ambassadeur d’Haïti

Ottawa, le 20 décembre 2016 »



HL/ HaïtiLibre