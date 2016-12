Haïti - FLASH : Menace contre la Centrale hydroélectrique de Péligre





Les black-out à répétition et la rareté de l’électricité dans le Plateau Central, excèdent la population qui en a ras-le-bol que ses problèmes soient ignorés par le Gouvernement central.



Des informations circulent quant à une possible action contre les installations de l’Électricité d’Haïti (EDH) visant à interrompre le fonctionnement de la Centrale hydroéltrique de Péligre, si les autorités ne satisfont pas les revendications de la population et que la situation électrique ne revient pas à la normale dans le Plateau Central.



Notez que si la population passait à l’acte, c’est une grande partie de Port-au-Prince qui serait privé d’électricité.



Informé de la situation, le Député du Centre Abel Descollines, Premier secrétaire de la Chambre basse ne prend pas à la légère ces menaces et confirme avoir écrit au Gouvernement, pour qu’il intervienne auprès des responsables sans attendre, afin de trouver une solution à ces black out et éviter que la situation dégénère et ne provoque de graves conséquences à Port-au-Prince.



TB/ HaïtiLibre