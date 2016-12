Haïti - Politique : Voeux de Privert aux grands commis de l'Etat





Mercredi dans les jardins du Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné de son épouse et du Premier Ministre Enex Jean-Charles a organisé la traditionnelle fête de fin d'année en l'honneur des grands commis de l'État.



Maires, Secrétaires d'État, Directeurs Généraux ainsi que d'autres grands fonctionnaires de l'État ont pris part à cette grande cérémonie traditionnelle réalisée en présence de nombreuses personnalités, dont entre autres : le Président du Sénat, Ronald Larèche, les Ministres Camille Édouard Jr, (Justice), Anick François Joseph (Intérieur), Yves Romain Bastien (Économie), Pierrot Délienne (Affaires Étrangères), Jean Beauvois Dorsonne (Éducation) et Mme Daphné Benoit Delsoin (Santé).



Dans ses propos de circonstance, Privert a salué les efforts consentis par les hauts fonctionnaires pour rendre fonctionnelle et effective cette grande machine administrative qu’est l’État et les a encouragé à renforcer leurs efforts en vue de remplir pleinement leur mission de servir la population.



« Le Premier Ministre et moi [...] nous ne saurions déroger à cette belle coutume » a expliqué le Président Privert avant d'associer à sa voix à celle du Chef du Gouvernement et celles de leurs épouses, pour souhaiter une « bonnes fêtes de fin d'année » à tous les grands commis de l'État a déclaré Privert avant de saluer individuellement les différents fonctionnaires de l'État présents à cette cérémonie



HL/ HaïtiLibre