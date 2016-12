Haïti - Élections : L’OEA appelle à la poursuite du processus électoral dans le calme





La Mission d’Observation Électorale (MOE) de l’Organisation des États Américains (OEA) en Haïti, prend note de la décision du Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) d’effectuer au Centre de Tabulation des Votes (CTV), une vérification du 12% des procès-verbaux émis lors des élections du 20 novembre dernier http://www.haitilibre.com/article-19563-haiti-flash-le-bcen-ordonne-la-verification-de-12-des-proces-verbaux.html



La Mission prend acte également, que les partis politiques ont fait usage des voies légales disponibles pour faire valoir toute potentielle inquiétude.



Au regard des ententes existantes entre le Gouvernement d’Haïti et le Secrétariat général de l’OEA, l’Organisation a eu, une présence interrompue depuis le 2 novembre dernier et continuera à accompagner le peuple haïtien jusqu’à la publication des résultats finaux.



L’OEA réitère l’importance de voir les phases finales du processus électoral conduites en accord avec les normes préétablies et dans un climat de calme et appelle tous les haïtiens à poursuivre leur engagement dans le processus électoral de façon responsable afin d'amener le processus à sa conclusion appropriée.



HL/ HaïtiLibre