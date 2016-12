Haïti - FLASH : Révocation du VISA américain de Moïse Jean-Charles





Moïse Jean-Charles, candidat à la présidence sous la bannière « Pitit Dessalin » l’un des 3 contestataires de la victoire de Jovenel Moïse au premier tour, a confirmé que son Visa américain avait été révoqué par l’Ambassade américaine et qu’il ne pouvait plus voyager aux Étas-Unis, tout en minimisant l’impact de cette révocation « Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Peuple haïtien comme je vous l’ai toujours dit, un Visa est une courtoisie, ça ne me fait ni chaud ni froid [...] révoquer le Visa de Moïse Jean-Charles n’empêchera pas le mouvement de continuer jusqu'au bout [...] » sans toutefois, expliquer les raisons de cette révocation.



Ce que l'on sait, c'est que Moïse Jean-Charles aurait été convoqué mercredi au consulat américain où on lui aurait signifié que son visa de 5 ans qui avait expiré en novembre dernier et qui faisait l’objet d’un renouvellement, avait été révoqué.



Rappelons que Moïse avait annoncé récemment une série de manifestations, notamment devant devant l’Ambassade américaine les samedi 24 et jeudi 29 décembre 2016, en signe de protestation contre la publication des résultats préliminaires des élections, alors que l’Ambassadeur américain avait déclaré que ces élections étaient crédible. Toutefois, rien n’indique que ce manifestations annoncées, soient liées à cette révocation de Visa.



De son côté, l’Ambassade américaine à Port-au-Prince, n’a donné aucune information sur cette affaire, expliquant que l’Ambassade de commentait jamais les affaires de Visa d'une personne.



SL/ HaïtiLibre