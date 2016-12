Haïti - FLASH : Le BCEN applique le règlement, les contestataires quittent le CTV





Jeudi, 3e jour de vérification des procès-verbaux au Centre de Tabulation des Votes (CTV), le Tribunal électoral a décidé de reprendre le contrôle de la situation face à l’entrave systématique des contestataires et a décidé d’appliquer l’article 77 du règlement du contentieux électoral qui stipule « Les candidats ou leurs représentants participant à la réalisation de la mesure d’instruction ne peuvent interrompre ou interférer dans le travail des juges et/ou des experts dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction. Toutefois, ils pourront noter les points à débattre à la reprise de l’audience. »



Avec l’application du règlement, les partis contestataires ne peuvent plus toucher aux PV (seulement les observer visuellement) ni émettre leurs commentaires pendant la vérification. Une décision qui a provoqué de vives réactions chez les 3 partis contestataires qui ont quitter les lieux de vérification furieux, en signe de protestation, exigeant que le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) retire l'application de cette mesure restrictive.



Jeudi, le PHTK est donc le seul parti a avoir pris part, avec le BCEN, jusqu’à tard dans la soirée, à la vérification des procès-verbaux sans la présence des parties contestataires LAPEH, Fanmi Lavalas et Pitit Dessalin



Selon Yvon Feuillé le mandataire de Fanmi Lavalas au CTV, le BCEN utilise l’article 77 pour favoriser le PHTK dans le « coup d’État électoral [...] » affirmant « Tout ce qui se fait sans nous, est nul [...] »



Guichard Doré, Conseiller politique de Jovenel Moïse a critiqué les contestataires qui selon lui, font traîner la vérification afin de retarder la date de la publication des résultats définitifs prévu le 29 décembre prochain, ajoutant « Contestataires ils ont été, contestataires ils sont et contestataires ils resteront. On ne construit pas de démocratie avec des contestataires, mais avec des démocrates [...] »



HL/ HaïtiLibre