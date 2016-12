Haïti - Actualité : Zapping politique...





André Michel en rajoute:

Selon Me André Michel « les élections du 20 novembre sont pires que celles de l’année dernière en matière de fraude. »



« Le jusqu’au-boutiste ou l'audace a ses limites » :

« Les décisions du BCEN doivent être techniques et non politiques. Le vote populaire ne peut être ni souiller ni invalider. Les élections sont terminées. Les conseillers doivent assumer pleinement leurs responsabilités en publiant les résultats le 29 décembre. La stratégie de faire trainer le processus électoral au-delà du 7 février pour empêcher l'installation du Président élu, est anti-démocratique. Le CTV, le BCEN ou le CEP ne peuvent hypothéquer l'avenir de 10 millions d’haïtiens. Le jusqu’au-boutiste ou l'audace a ses limites, » a déclaré le Député de Delmas Gary Bodeau, Questeur du bureau de la Chambre basse.



Cholzer Chancy appelle au respect du calendrier :

Cholzer Chancy, le Président de la Chambre des députés, appelle le Conseil Électoral Provisoire (CEP) à publier les résultats définitifs de l’élection présidentielle, le 29 décembre comme prévu au calendrier électoral.



Yvon Feuillé veut l’exclusion de Jovenel Moïse :

L’ex Sénateur Yvon Feuillé, mandataire au CTV de Fanmi Lavalas, estime que le CEP doit appliquer le décret en excluant Jovenel Moïse de la course à la présidence.



Distribution d’aide aux haïtiens en RD :

Suite aux inondations provoquées par une longue période de pluies torrentielles dans la région Nord de la République Dominicaine, une délégation du Consulat Général d’Haïti à Santiago s’est rendu dans les zones affectées, avec l’autorisation du Ministère des affaires étrangères d’Haïti, afin de venir en aide aux citoyens haïtiens en difficulté et a procédé à la distribution d’eau potable, de matelas et de moustiquaires.



Jacmel - Me Kerson Paris est décédé :

Jeudi, Me Kerson Paris, le Secrétaire trésorier du Bureau Électoral Communal (BEC) de Jacmel, est décédé à Port-au-Prince, suite à une crise cardiaque. Avocat au barreau de Jacmel, il était membre de l'Amicale des juristes.



RD : Distribution de jouets dans les bateys :

Jeudi, Jean Tholbert Alexis, le Ministre Conseiller du Consulat Général d'Haiti à Higuey en République Dominicaine, en compagnie du personnel du Consulat, a distribué des jouets aux enfants haïtiens des bateys au local du Consulat.



HL/ HaïtiLibre