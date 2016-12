Haïti - FLASH : Situation inchangée au CTV, date des résultats maintenue...





La vérification se poursuit au Centre de Tabulation des Votes (CTV) sans la présence des 3 partis contestataires qui ont quitté jeudi le site de vérification, pour protester contre l’application par le tribunal électoral, de l’article 77 du règlement du contentieux http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html qui limite leurs actions et les empêche de manipuler physiquement les procès-verbaux et de faire des objections et des commentaires à répétition durant la vérification, retardant d’autant le processus, alors qu’il ne reste que 5 jours avant la publication des résultats définitifs de la présidentielle, prévue le 29 décembre selon le calendrier électoral révisé.



Pierre Espérance, le Directeur exécutif du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), estime que la vérification doit se poursuivre dans la sérénité, mais que le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) doit trouver une entente avec tous les partis politiques contestataires pour faire cesser le climat de confrontation.



Jocelyne Colas Noël, la Directrice nationale de la Commission épiscopale Justice et Paix, déplore le comportement excessif et intransigeant des représentants des partis contestataires, qui rendent la situation très difficile au CTV.



Face aux tensions entre le Tribunal électoral et les partis contestataires, plusieurs observateurs craignent un report de la date de publication des résultats de la présidentielle. Toutefois, au Conseil Électoral Provisoire (CEP), Nicole Siméon, la Porte-parole du CEP affirme que jusqu’à présent, la date du 29 décembre est toujours maintenue.



Selon l’ancien Président du CEP, Max Mathurin, même si la vérification peut avoir des incidences sur le calendrier électoral, elle s’avère nécessaire pour la crédibilité du processus...



De son côté la Plateforme « Pitit Dessalin » a réclamé l’intervention de l’Office National d'Identification (ONI) et de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) au CTV et annoncé le début d’une série de manifestations de rue en appui à sa demande, la première ayant déjà eu lieu vendredi...



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html

http://www.haitilibre.com/article-19589-haiti-elections-verifications-au-ctv-le-ton-monte-rien-n-avance-ou-presque.html

http://www.haitilibre.com/article-19579-haiti-elections-la-verification-des-pv-a-commence-pas-pres-d-etre-fini.html



SL/ HaïtiLibre