Haïti - Jamaïque : Saisie de 3,000 livres de Cannabis destiné à Haïti





Mercredi soir vers 23h30, la police de Portland (Jamaïque) a saisit 3,000 livres de Cannabis destiné à Haïti, lors d'une opération spéciale à White River.



Contenu dans 21 sacs, les stupéfiants ont été retrouvés dans une cabane et deux individus considérés comme des acteurs majeurs dans le commerce « drogue contre armes », ont été arrêtés et mis en garde à vue.



La Police de Portland est convaincue que ce Cannabis estimé à 15 millions de dollars jamaïcains (± 120,000 dollars américains) était destiné au commerce de drogue contre des armes, pratiqué entre les pêcheurs locaux et leurs homologues en Haïti.



Le Surintendant adjoint de Police Rex Swearing, officier commandant de la police de Portland, croit que cette saisie a permit d’empêcher l’entrée en Jamaïque de plusieurs dizaines d’armes illégalement.



SL/ HaïtiLibre