Haïti - Social : Pluie de voeux sur Haïti...





Président de facto Jocelerme Privert :

« À tous les haïtiens et à toutes les haïtiennes, je souhaite un Joyeux Noël dans la Paix et dans l'amour. Que ces festivités nous offrent l'occasion de nous rapprocher et de nous unir pour l'émergence d'une nouvelle Haïti, » Jocelerme Privert.



Premier Ministre Enex Jean Charles :

« La Noël, c’est le temps de la réconciliation… La Noël, c’est le temps du pardon et de la rédemption… L’esprit de Noël, c’est celui de la solidarité et du vivre-ensemble…



Au nom de tous les membres du Gouvernement et en mon nom personnel, je vous souhaite de passer un Joyeux Noël 2016 et d’aborder l’année 2017 dans la Paix, le calme et dans cet esprit d’union patriotique et d’espoir pour le bien-être de la patrie commune. »



Le Ministre de la Justice :

« Je vous souhaite à vous et vos familles un beau et joyeux Noël ! » Camille Edouard Jr, Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.



Ministère de la Communication :

« Le Ministère de la Communication vous souhaite un Joyeux Noël 2016 et une Bonne et Heureuse année 2017 ! »



Cholzer Chancy :

« En ces temps de troubles politiques, je me permets de vous souhaiter un bon Noël dans le partage, la Paix et la sérénité. Joyeuses fêtes de fin d'année et bonne année 2017. » Cholzer Chancy, Président de la Chambre des Députés,



Le Député Gary Bodeau :

« Je souhaite un Joyeux Noël et une heureuse année 2017 à toutes et à tous. J'en profite pour inviter les acteurs politiques à respecter le verdict des urnes », le député de Delmas, Gary Bodeau.



Conseil Municipal des Cayes :

« En cette saison de fêtes, le Conseil Municipal des Cayes prend plaisir à vous transmettre ses vœux pour un Noël de paix et une année 2017 empreinte de solidarité et remplie de bonheur et de réussite. »



Jovenel Moïse :

« Meilleurs vœux à vous tous ! Qu'un même élan nous unisse pour construire l'avenir d'Haïti » Jovenel Moïse et son épouse Martine Moïse.



Jude Célestin :

« Nwèl se fèt kè kontan, lanmou ak pataj, mwen pataje moso lanmou mwen genyen pou Ayiti ak nou pandan nou tout ap kontinye travay pou li pi bèl e pou tout ayisyen ka viv Nwèl la pi byen.

Ann nou chak lonje men bay lòt pou fèt nwèl la ka pi bèl ane sa. »



Consulat Général de la République d'Haïti à Miami :

« En cette fin d'année 2016 le Consul Général et Mme Gandy Thomas joignent leur voix à celle de l'équipe du Consulat pour vous souhaiter un Joyeux Noël 2016 et une bonne année 2017 dans la joie, la sérénité, la Paix et l'amour. »



Consulat Général d’Haïti à Chicago :

« Le Consulat Général d’Haïti à Chicago vous souhaite un joyeux Noël 2016. »



Consulat Général d'Haïti à Montréal :

« L'année 2016 fut particulièrement éprouvante pour notre peuple. Une fois de plus, dame nature nous a montré combien elle peut être impitoyable. Heureusement, cette période de Fêtes annonce du renouveau et ouvre la voie à l'espérance, au partage et à l'harmonie [...] Le Consulat Général d'Haïti à Montréal et son personnel, sous la direction du Chef de poste a.i., Justin Viard, en profite pour souhaiter à tous et à toutes un merveilleux temps des Fêtes. Que cette nouvelle année apporte santé, paix et joie, sérénité et bonheur dans chaque famille.

Joyeux Noël et heureuse Année 2017 »



Ambassade d’Haïti à Bruxelles :

« L'Ambassade d’Haïti à Bruxelles vous souhaite tous un Joyeux Noël et une bonne année. »



Ambassade du Mexique en Haïti :

« L'Ambassadeur José Luis Alvarado et l'équipe de l'Ambassade du Mexique en Haïti vous souhaite un joyeux Noël et une prospère et heureuse année 2017. »



Ambassade des États-Unis en Haïti :

« Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année ! »



L'Ambassade de France en Haïti :

« L'Ambassade de France en Haïti vous souhaite un joyeux Noël ! »



PNH :

« La Police Nationale d’Haïti (PNH) souhaite un Joyeux Noël 2016 et une heureuse année 2017 à toute la population haïtienne. »



CONATEL :

« Le Direction Générale de l'organe exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) vous remercie de votre collaboration au cours de l'année 2016 et vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de succès pour la nouvelle année » Jean-Marie Altema, Directeur Général



L'Association Touristique d'Haïti :

« L'Association Touristique d'Haïti (ATH) vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Noël et une Heureuse Année 2017. Que chacun de nous cultive cet esprit de Noël dans nos cœurs et partage l'Amour, la Joie et la Paix tout au cours de cette nouvelle Année. »



Le CFI :

« Le Centre de Facilitation des Investissement (CFI) souhaite un Joyeux Noël 2016 et une heureuse année 2017 à toute la population d'Haïti qu'à l'étranger ! »



Le BHDA :

« Le Bureau Haïtien des Droits d'Auteur (BHDA) souhaite que la Noël 2016 soit l’annonce d’un bonheur grandissant dans la joie et la paix pour tous les Haïtiens en général et le personnel du bureau en particulier [...] Le BHDA espère que cette année nous procurera beaucoup de satisfactions et que chacun, en tant qu’être multidimensionnel, global et intégré, puisse offrir le meilleur de soi-même à notre communauté.



Ce nouvel an est une belle occasion pour manifester l’un envers l’autre tout notre attachement et souhaiter que se réalisent tous nos plus chers désirs pour 2017. Ensemble et réuni, nous accomplirons des exploits. Que Dieu bénisse Haïti ! »



Le BONFED :

« Le Bureau de l'Ordonnateur National du Fonds Européen de Développement (BONFED) vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, un Joyeux Noël 2016 et une année 2017 remplie de succès, de santé, de sérénité & et bonheur. »



OCHA Haïti :

« L'équipe du bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA) en Haïti, souhaite à tous les partenaires du gouvernement, des agences des Nations Unis, des Bailleurs, des ONGs et de la Société Civile de joyeuses fêtes de fin d'année et une année 2017 pleine de succès dans l'atteinte des objectifs de l'action humanitaire. L'équipe d'OCHA en Haïti reste engagée auprès des populations les plus vulnérables et au service de l'ensemble de la communauté humanitaire. »



Sophia et Michel Martelly :

« Nous souhaitons à chacun de vous de Joyeuses Fêtes et une heureuse année 2017, dans la Paix et la sérénité. »



Fondation Dr. Louis G. Lamothe :

« La Fondation Dr. Louis G. Lamothe invite tout un chacun à célébrer la Noël dans un esprit de Paix, d'Amour, e Partage et de transcendance afin de faciliter l'émergence d'une Haïti inclusive et unie en 2017 ! Transformons Haïti en un îlot d'amour à l'occasion de la Noël et du Nouvel An. »



Gouvernement Jeunesse d'Haïti :

« Aucune occasion n'est plus propice pour vous dire combien le Jeune Président d'Haïti, Amos Cincir et le Jeune Premier ministre Nathanaël Noël, ainsi que tous les membres du Gouvernement Jeunesse d'Haïti ont apprécié amplement vos supports inconditionnels et titanesques dans le cadre de notre mission en tant que structure qui promeut le Leadership responsable et l'engagement citoyen au sein de la jeunesse haïtienne [...]



Que la sérénité du temps des Fêtes de fin d'année, la Noël, soit un heureux prélude à la nouvelle année 2017 qui s'en vient. Le Gouvernement Jeunesse d'Haïti vous souhaite de très Joyeuses Fêtes et une bonne année remplie de Bonheur, de Santé et de Prospérité. Merci à vous. »



Le Centre Sport pour l'Espoir Haïti :

Le Centre Sport pour l'Espoir Haïti souhaite ses « Meilleurs souhaits de Joyeux Noël & Bonne et Heureuse année. Amitiés et souhaits chaleureux pour la saison des fêtes ! »



Pan American Development Foundation - Haiti :

« Toute la famille de la PADF (Pan American Development Foundation) en Haïti vous souhaite de bonnes fêtes et une année 2017 pleine d'opportunité pour tous. »



Plan International Haiti :

« Nos vœux pour cette année : Tous ensemble, nous travaillons pour le bien-être de nos enfants, le respect de leurs droits et particulièrement l'épanouissement de nos filles. Joyeux Noël 2016 & Bonne année 2017 à tous et à toutes. »



