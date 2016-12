Haïti - Social : Voeux d’HaitiLibre.com (2016)





En cette fin d’année politiquement mouvementée au pays, l'équipe d'HaitiLibre.com adresse ses meilleurs vœux à toutes ses lectrices et lecteurs d'Haïti et de la diaspora de partout à travers le monde, en particulier celles et ceux qui ont enrichit l'actualité par leurs commentaires et leurs analyses.



Merci et meilleurs vœux à tous nos informateurs, correspondants et journalistes en Haïti et dans le monde, qui collaborent avec nous sur une base bénévole et dans des conditions parfois difficiles, pour vous apporter inlassablement, 7/7 et 365 jours par année, des informations de notre pays et de la diaspora.



Tous nos vœux et remerciements aux missions Consulaires d'Haïti en général et en particulier à ceux de Chicago, Atlanta, Montréal, Miami, Orlando, New York, Guadeloupe, pour leur collaboration avec notre média ainsi que les Ambassades haïtiennes en particulier celle de Mexico. Sans oublier certains grands médias internationaux, corps consulaires et diplomatiques et autres organismes internationaux, qui ont choisi d'inclure dans leurs listes, HaitiLibre.com comme source de références.



Tous nos meilleurs vœux, de santé, de Paix de prospérité et d’amour à nos 209,487 fans (+32% qu’en 2015) sur Facebook http://www.facebook.com/HaitiLibreCom et aux 22,991 « followers » (+23% qu’en 2015) sur Twitter http://twitter.com/HaitiLibre



Nous souhaitons particulièrement tous nos vœux de succès à nos jeunes aux études, en leur rappelant que le pays compte sur leur assiduité, leur travail et leur réussite, car ils sont l’avenir de notre mère Patrie.



Depuis près de 7 ans d'existence et de succès, HaitiLibre.com est devenu un rendez-vous d’informations, quotidien et incontournable pour beaucoup de nos frères et sœurs d'Haïti et de la diaspora, pour les amis d’Haïti et également une référence pour de nombreux médias internationaux et des Universités.



Le succès d'HaitiLibre.com sur la scène médiatique locale et internationale, c’est avant tout votre succès et notre fierté.



Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre collaboration pour la promotion d’HaitiLibre.com



Chères lectrices et lecteurs,



Toute l'équipe d'HaitiLibre.com vous souhaite pour la nouvelle année Paix, amour, santé, sécurité, justice, travail, patience et tolérance.



Que Dieu vous bénisse et vous protège !



Que Dieu bénisse Haïti !



HL / Joseph Marcellus / Direction de la Rédaction d'HaitiLibre.com