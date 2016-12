Haïti - Sécurité : Delmas bientôt sous l’oeil des caméras de surveillance





Dans le cadre d’un partenariat public-privé, Delmas procède à l’installation de plus de 300 caméras de surveillance sur tous les grands axes de la commune, à des endroits stratégiques, qui permettront aux forces de l’ordre, d’ici la fin du mois de janvier 2017, de lutter contre le banditisme, d’identification les malfaiteurs et de prévenir des actes criminels.



Les caméras couvriront une zone allant de Delmas 62 à Delmas 2 et de Carrefour de l’aéroport à Trois-Mains (proche de la SONAPI).



Jean Bruce Myrtil, le Responsable du Commissariat de Delmas, assure qu’avec un tel dispositif, la police sera en mesure de repérer, d’identifier et d’arrêter après enquête tous les individus commettant un délit.



PI/ HaïtiLibre