Haïti - AVIS : Appel à candidature pour le 4e Gouvernement Jeunesse d'Haïti





Le Bureau du Jeune Président d'Haïti (Amos Cincir), avise le public en général et les étudiants en particulier, que le Conseil d'Administration de l'Association des Volontaires pour la Démocratie (AVD), instance organisatrice du Gouvernement et du Parlement Jeunesse d'Haïti, lance un appel à candidature pour la formation de la 4ème Édition du Gouvernement Jeunesse d'Haïti (GJH), couvrant la période allant de février 2017 à février 2019.



Postes à pourvoir :



Jeune Président de la République



Jeune Premier Ministre



Jeune Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes



Jeune Ministre de l'Économie et des Finances



Jeune Ministre de la Planification et de la Coopération Externe



Jeune Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales



Jeune Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique



Jeune Ministre de la Défense



Jeune Ministre des Travaux Publics, Transports et Communication



Jeune Ministre de la Santé Publique et de la Population



Jeune Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle



Jeune Ministre des Haïtiens vivant à l'Étranger



Jeune Ministre du Commerce et de l'Industrie



Jeune Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural



Jeune Ministre de l'Environnement



Jeune Ministre des Affaires Sociales et du Travail



Jeune Ministre des Droits Humains et de l'Emploi



Jeune Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'action Civique



Jeune Ministre des Technologies



Jeune Ministre du Tourisme et des Industries Créatives



Jeune Ministre de l'Urbanisation et du Logement



Jeune Ministre de l'Énergie et du Développement Durable



Jeune Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme



Jeune Ministre Chargé des Relations avec le Parlement et des Organisations de la Société Civile



Jeune Ministre de la Communication



Jeune Ministre de la Culture



Secrétariat Général du Gouvernement Jeunesse d'Haïti



Les personnes intéressées doivent répondre aux critères suivants :



Être citoyen Haïtien ;



Être âgé de moins de 24 ans ;



Être régulièrement inscrit dans une université en Haïti ;



N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;



N'être pas dirigeant d'organisation ;



Être disposé et disponible ;



Payer les frais d'inscription (1000 gourdes).



Le Conseil d'Administration de l'AVD, invite les intéressés à envoyer leur dossier avec leur CV, une lettre de motivation, la preuve d'être dans une université, une copie de la Carte d'Indentité Nationale (CIN) et 2 photos d'identité récentes au plus tard le 16 janvier 2017 à l'adresse mail de l'AVD, vdemocratie@yahoo.fr.



Chaque postulant doit aussi déposer physiquement son dossier complet le 16 janvier 2017 entre 10h00 a.m. et 4h00 p.m. au # 41, rue Maguana, Delmas 31, à l'intérieur.



À noter : Les résultats partiels seront publiés le 22 janvier 2017 et les résultats définitifs le 31 janvier 2017. L’investiture du prochain Gouvernement jeunesse aura lieu le 7 février 2017.



Seuls les postulants soumettant un dossier complet seront habilités à passer le concours.



Pour de plus d’informations , appelez aux numéros : 31611057 et 41955767.



HL/ HaïtiLibre