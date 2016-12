Haïti - FLASH : J-3, publication des résultats définitifs comme prévu...





À 3 jours de la publication des résultats définitifs de l’élection présidentielle, la vérification des Procès-verbaux (PV) au Centre de Tabulation des Votes (CTV) a pris sa vitesse de croisière rendant possible le respect du Calendrier fixé par le Conseil Électoral Provisoire (CEP), ce qui en début de semaine dernière semblait impossible http://www.haitilibre.com/article-19589-haiti-elections-verifications-au-ctv-le-ton-monte-rien-n-avance-ou-presque.html



Depuis l’application de l’article 77 qui a calmé l’ardeur des contestataires à retarder le processus de vérification, le Tribunal électoral avait déjà procédé à la vérification de près de 50% des Procès-verbaux dans la nuit de samedi à dimanche. Si le travail des juges se poursuit au même rythme, les vérifications pourraient s’achever ce lundi, ce qui permettrait dès mardi de recevoir les ultimes plaidoiries (et ultime recours) des contestataires devant le Bureau du Contentieux Électoral National, laissant un délai suffisant pour le verdict et la publication jeudi par le CEP, des résultats définitifs.



Notez que samedi vers la fin de l'après-midi, les 3 partis contestataires : LAPEH, « Famni Lavalas » et « Pitit Desalin », étaient présent avec les observateurs pour le tirage aléatoire des procès-verbaux devant être vérifiés et qu’ils n’ont émis aucune nouvelle protestation sur l’application de l’article 77 http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html



Toutefois, après avoir assisté à la vérification d’un certain nombre de procès-verbaux « Fanmi Lavalas » et « Pitit Desalin » ont quitter le CTV, exprimant des réserves quant aux procédures de vérification, suivi un peu plus tard par LAPEH. Seul le PHTK et les observateurs locaux et internationaux sont resté jusqu’à la fin du travail des juges électoraux après minuit...



Selon les informations disponibles et partielles, rien jusqu’à présent, en terme de vérifications ne permet d’affirmer que le résultat des élections est remis en question ou que le scrutin du 20 novembre dernier était entâché de fraudes massives comme l’affirment les contestataires.



