Haïti - Technologie : Téléphonie, la compétition en chiffres (2016)





L’Observatoire du Marché des Télécommunications mis en place par La Direction de Prospective et des Affaires Économiques (DPAE) du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) dans le cadre de sa mission a publié les principaux indicateurs retenus par la DPAE permettant de suivre l'évolution au cours de la période allant de janvier 2016 à septembre 2016 des deux principaux opérateurs de téléphonie (Digicel et Natcom). Ces donnée ont été collectées auprès des opérateurs en vertu de la décision #OE-CNT-DEC20130005 du 2 Août 2013 qui fait obligation à tous les opérateurs de téléphonie de transmettre les données statistiques de leurs opérations au CONATEL



DIGICEL - NATCOM, les chiffres (janvier 2016 à septembre 2016) :



En moyenne une augmentation net du nombre d’abonnés de 0.06 % (1,586) a été constatée durant la période analysée. Une croissance de 0.58% du nombre d’abonnés est constatée pour la Natcom (3,402 abonnés) et une diminution de 0.04% (1,817) du nombre d’abonnés chez Digicel pour la période analysée.



Le nombre total d’abonnés du parc de la téléphonie s'élevait à 6,354,016.



Le taux moyen de pénétration de la téléphonie mobile durant la période est de 61.09%.



Le taux moyen de pénétration de la téléphonie mobile prépayée est de 60.37% et celui du post payé est 0.72% durant la période.



Le taux de pénétration moyen de la Natcom pour la période est de 16.34% et celui de la Digicel pour la période est de 44.75%.



La Natcom occupe 26.41% du marché tandis que la Digicel occupe 73.59% pour le dernier mois de l’étude.



Les parts de marché moyen des opérateurs est de 26.73% pour la Natcom et 73.27% pour la Digicel.



Les abonnés ont utilisé en moyenne 63.13 « Minutes On Net » (trafic voix On Net).



Les usagers de la Natcom parlent en moyenne 106 minutes entre eux par mois et ceux de la Digicel en moyenne 44 minutes entre eux.



Les usagers de la Natcom parlent en moyenne 4 minutes par mois avec ceux de la Digicel et les usagers de la Digicel parlent en moyenne 1 minute par mois avec ceux de la Natcom. Ces données nous montrent que la majorité des usagers ont deux téléphones portables.



Il a été constatée en moyenne une perte de 1.42 % du trafic (en minute) international entrant, durant la période, ce qui correspond à une valeur 580,059 minutes.



HL/ HaïtiLibre