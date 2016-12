Haïti - Politique : Pluie de cadeaux de la Présidence sur Haïti





Dimanche 25 décembre, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné de son épouse le Dr, Ginette Michaud Privert, a procédé à la distribution de jouets et de kits alimentaires à plusieurs centaines de membres de la population de la commune de Petit-Trou de Nippes dont il est originaire.



La Noël étant une époque de partage et de vivre ensemble, le Chef de l'Etat croit qu'il était nécessaire de fêter, à sa manière, avec les membres de la population qui l'a vu naître.Tandis que bon nombre de parents venus des différentes sections communales ont emmené leurs enfants recevoir des cadeaux des mains de la Première Dame, un nombre important d'adultes ont pu, de leur côté, recevoir les leurs.



Si Privert a fait des heureux dans sa commune, celle-ci n'est toutefois pas la seule à en avoir bénéficié. Dans presque toutes les principales villes et communes du pays, des coupons ont été distribués afin que les habitants puissent recevoir des cadeaux de la Présidence, à l'occasion des fêtes de fin d'années et du nouvel an...



HL/ HaïtiLibre