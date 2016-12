Haïti - Sécurité : Formation de douaniers haïtiens et dominicains en Italie





Dans le cadre du Programme binational Haïti-République Dominicaine, composante commerciale, mis en œuvre par Caribbean Export et financé par l'Union Européenne, 20 agents des douanes d'Haïti et de la République Dominicaine ont renforcé leur capacité suite à un programme de formation de deux semaines sur les « Techniques de lutte contre les infractions fiscales transnationales et la corruption » donné récemment par la « Scuola di Polizia Tributaria de la Guardia di Finanza » à Rome en Italie, une académie internationale reconnue par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).



Les crimes transfrontaliers constituent une menace commune pour les deux Nations de l’île, ce qui a conduit à la nécessité de cette formation pour lutter contre ces crimes. Une formation conjointe de cette nature assure que les agents douaniers des deux côtés de la frontière seront capable de détecter les menaces possibles et réduire l'impact des activités financières illicites telles que la corruption, le blanchiment d'argent et la criminalité transnationale organisée.



Par ailleurs, une formation continue avec la « Scuola di Polizia Tributaria », a été discutée afin de promouvoir d'éventuelles modifications législatives pour lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent; le renforcement de la coopération inter-institutions et la coopération internationale et une une plus grande capacité de lutte contre les flux illicites. Ces programmes ont été identifiés pour répondre à la nécessité d'une coopération accrue en matière de crimes financiers au niveau international.



HL/ HaïtiLibre