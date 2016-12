Haïti - Sécurité : La police sort ses radars contre les excès de vitesse





Dans le cadre des efforts de la police routière de prévenir les accidents de circulation et les excès de vitesse notamment durant la période des fêtes, la Direction de la circulation de la Police routière (DCPR), a déployé il y a un peu plus d’une semaine les 6 radars portables qu’elle possède sur les routes nationales #1, #2 et #3. Rappelons que la DCPR possède depuis novembre 2012 de radars, donnés dans le cadre de la coopération française pour lutter contre l’insécurité routière http://www.haitilibre.com/article-6028-haiti-social-la-france-contribue-a-la-securite-routiere.html visiblement sans grands résultats... http://www.haitilibre.com/article-7381-haiti-securite-cooperation-francaise-en-matiere-de-securite.html



Outre ses radars, la Direction de la circulation de la Police routière (DCPR) a mobilisé ses effectifs (réduits) qui sont assistés par les unités de la Police Nationale d’Haïti.



Si les excès de vitesse sont une des causes des accidents, l’état déplorable de certain véhicule est majoritairement en cause, Toutefois le service d’inspection à la direction de la circulation est dysfonctionnel depuis des années et se limite à des inspections visuelles superficielles, ce qui devrait changer sérieusement en 2017 nous assure-t-on.



De plus l’alcool au volant est la cause de nombreux accidents. À cette fin, la police a acheter plusieurs appareils pour tester le niveau d’alcool dans le sang des conducteurs, mais faute de provisions légales, ces appareils ne peuvent pas être utilisés... Seule une contravention pour conduite dangereuse, peut sanctionner un conducteur conduisant en état d’ivresse...



TB/ HaïtiLibre