Haïti - Sécurité : Terrible accident sur la Nationale #1, plus de 30 victimes





Tôt lundi matin, sur la route nationale #1, dans la localité de Terre Noire (commune de Saint-Marc), s’est produit un terrible accident impliquant 3 véhicules, causant 5 morts et une trentaine de blessés (bilan provisoire).



L’accident s’est produit lorsqu’une camionnette a tenter de dépasser un bus, a heurté le bus et est entrée en collision frontale avec un pick-up qui venait en sens inverse, selon le constat légal.



Les blessés ont été, pour la plupart, conduit à l'hôpital Saint-Nicolas, trois d'entre eux, ont dû être conduit à Port-au-Prince et plusieurs ont été transférées dans d’autres centres hospitaliers, notamment dans le Plateau Central vu la gravité de leur état, selon le Centre Ambulancier National.



5 personnes sont décédées des suites de cet accident, dont deux à l’hôpital a fait savoir l'hôpital Saint-Nicolas.



Le bilan pourrait s’alourdir, compte tenu de la gravité des blessures de certaines victimes qui sont dans un état critique.



S/ HaïtiLibre