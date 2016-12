Haïti - Politique : Privert annonce son départ du Pouvoir





Mercredi au Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné du Premier Ministre Enex Jean-Charles, a présidé le dernier Conseil des Ministres de l'année 2016. Le Chef de l'Etat en a profité pour discuter de l'avancement du processus électoral, du bilan du gouvernement et de la gestion des ressources du Trésor Public.



En ce qui a trait au processus électoral, Privert s’est félicité des dispositions prises par le Gouvernement pour que les élections puissent avoir lieu dans de bonnes conditions. Il a également réitéré sa ferme décision de quitter le pouvoir le 7 février 2017 « Le Premier Ministre et moi avons trois grands rendez-vous à ne pas manquer. Il s'agit du 1er janvier 2017, date de la célébration du 213e anniversaire de notre indépendance aux Gonaïves, du jour des aïeux le 2 janvier 2017 et du 9 janvier, date consacrant l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative. A ce moment, le Premier Ministre aura à faire l'exposé du bilan du gouvernement et moi-même j'aurai à délivrer un exposé général sur la situation du pays » a-t-il fait savoir au cours de cet important Conseil des ministres.



Jocelerme Privert a appelé le Chef du Gouvernement et les Ministres à se préparer à assumer leurs responsabilités après son départ le 7 février 2017 précisant « Sachez que vous resterez à vos postes jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement vous remplace » exhortant le Gouvernement à continuer de faire une gestion saine des ressources de l'Etat.



Le Premier Ministre Enex Jean-Charles a insisté sur le fait que « même après les résultats définitifs des élections (mardi 3 janvier 2017 http://www.haitilibre.com/article-19646-haiti-flash-publication-des-resultats-de-la-presidentielle-reportee.html ), le Gouvernement restera un Gouvernement à part entière [...] tous les ministres doivent rester à leurs postes et remplir toutes leurs tâches, jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement, » rappelant que « la gestion des affaires courantes ne débute qu'à partir de la démission du gouvernement présentée par le Premier Ministre, ce qui aura lieu dès l'installation d'un nouveau Président. »



HL/ S/ HaïtiLibre