Haïti - Sécurité : Arrestation du meurtrier du jeune policier Rigaud





Mardi en conférence de presse, l’inspecteur Garry Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a fait savoir que la police avaient arrêté 6 bandits dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat, le 11 décembre dernier, du jeune policier Rigaud Claude Clermont dont le meurtrier http://www.haitilibre.com/article-19501-haiti-securite-un-jeune-policier-sauvagement-assassine.html , au moins 4 d’entre eux faisaient partie du dangereux Gang « sans limite » qui semait la terreur à Pétion-ville...



Selon l'inspecteur Desrosiers l’assassin, l’un des membre du Gang, est passé aux aveux présentant aux médias 4 d’entre eux « Ce sont Jean-Louis Maxon (27 ans) et Frid Colas alias “ Bout ” qui ont abattu le policier ». Si devant les médias Jean-Louis Maxon a bien reconnu avoir tué le policier sur l'ordre d’Enock (le Chef du Gang « Sans limite » activement recherché), son complice, Frid Colas affirme ne rien à voir dans la mort du Policier Rigaud.



Par ailleurs, Garry Desrosiers a présenté le bilan des opérations menées du 1er décembre au 27 décembre 2016, par la police de l'Ouest dans 13 communes (entre autres : Port-au-Prince, Delmas, Carrefour, Léogâne et Pétion-ville...) qui ont conduit à l'arrestation de 242 personnes.



En résumé pour cette période : « 17 individus ont été arrêtés pour assassinat, 5 pour viols, 6 pour détention d'arme illégales, 2 pour cambriolage, 2 pour vol de motos, 1 pour vol à main armée, 1 évadé a été capturé, 1 a été arrêté pour incendie criminel, et 73 pour association de malfaiteur, les 125 autres c'est pour d'autres chefs d'accusation [...] Il y a eu 44 personnes blessées dans des accidents de la circulation, et 16 personnes qui malheureusement ont perdu la vie dans des accidents de la circulation [...] 3 personnes ont été lapidées, 2 lynchées, 4 présumés bandits tués, ainsi que 2 policiers et un ressortissant chinois, tués également par des bandits [...] »



HL/ TB/ HaïtiLibre