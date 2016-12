Haïti - Actualité : Zapping politique...





FLASH : Alerte escroquerie au VISA :,

L'Ambassade des États-Unis rappelle qu'elle n'accepte aucun frais de Visa, par Western Union. Ne payez jamais les frais de cette façon, c'est une arnaque et vous perdrez votre argent ! Signaler les escroqueries de Visa à l'Ambassade des États-Unis à papfraud@state.gov



Moïse Jean-Charles minimise le rejet du CEP :

Le candidat à la présidence de PITIT Dessalin , Moise Jean-Charles, minimise la décision du CEP de rejeter sa demande en récusation des 5 juges du tribunal électoral http://www.haitilibre.com/article-19645-haiti-flash-le-cep-rejette-les-demandes-de-recusations.html et informe que la bataille juridico-politique va se poursuivre en vue d'exiger le respect du verdict des urnes.



Le Député Célestin menace Privert :

Le député Rony Célestin (PHTK) farouche opposant de Privert menace d’entamer au niveau de la Chambre Basse une procédure de mise en accusation du Président de facto Jocelerme Privert, en cas de violence au pays après la publication des résultats définitifs des élections.



Eddy Labossière prédit l’effondrement de l’économie... :

L’économiste Eddy Labossière prédit l’effondrement de l’économie en cas de poursuite des manifestations suite à la publication des résultats définitifs des élections, selon lui la gourde pourrait se déprécier davantage si la crise électorale n’est pas résolue au plus vite.



Du sang neuf dans la Sécurité Présidentielle :,

Mercredi au Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, a reçu, une nouvelle promotion de l’Unité de Sécurité Présidentielle (USP). Le Chef de l’Etat en a profité pour leur souhaiter la bienvenue au sein de ce groupe qu’ils intègrent et honorer les trois lauréats de cette promotion.



Croissance du Secteur textile :

Le Centre de Facilitation des Investissement (CFI) informe que le secteur textile-habillement d'Haïti a connu une importante croissance au cours des 7 dernières années tant au niveau du nombre d'emplois créés que de la valeur totale des exportations « En décembre 2009, 24.000 travailleurs étaient employés dans le secteur textile. En novembre 2016, ce chiffre s'élevait à 40,801 travailleurs. En 2015, les exportations de produits d’habillement d'Haïti s’élevaient à 1,03 milliards de dollars soit 90% des exportations d'Haïti. »



