Haïti - Économie : L'inflation en hausse, dépasse les prévisions de la BRH





Alors que les prévisions réalisées par la Banque de la République d’Haïti (BRH), sur une base annuelle, prévoyait un taux d’inflation de 13,9 % pour le mois de novembre 2016, 14 % pour le mois de décembre 2016 et 14,4 % pour le mois de janvier 2017 http://www.haitilibre.com/article-19416-haiti-economie-previsions-d-inflation-de-14-4-en-janvier.html l’inflation pour le mois de novembre 2016 atteint déjà 14.2% soit déjà plus haute que la prévision du mois de décembre 2016.



Pour le mois de novembre 2016, l’Indice Général des Prix à la Consommation (base 100 en Août 2004) a enregistré un léger ralentissement en rythme mensuel avec une variation mensuelle de + 1.5% contre + 1.8% en octobre. Par contre on observe une accélération en rythme annuel avec 14.2% de hausse en novembre contre 13.3% en septembre.



La hausse mensuelle de l’inflation est principalement le résultat du comportement des fonctions de consommation : « Alimentation, Boissons et Tabac » (+1.8%), « Habillement et Tissus, Chaussures » (+ 1.8%), « Loyer du Logement, Énergie et Eau » (+1.6%), « Aménagement Équipement et Entretien du Logement » (+1.6%) et « Autres biens et services » (+2.7%).



La variation positive de l’indice « Alimentation, Boissons et Tabac » qui représente plus de 50% du budget des ménages provient, entre autres de la hausse : du millet (+ 1.8%), du maïs en grain (+1.5%), du maïs moulu (+1.5%), du corn flakes (+3.2%), des viandes (+3.9% en moyenne), du hotdog (+6.2%), du poisson frais (+1.3%), de la banane (+2.6%), du giraumon (+2.3%), du mirliton (+3.0%), du pois vert (+2.3%), du pois sec (+1.1%), de l’aubergine (+2.5%), des choux (+2.3%), de la carotte (2.9%), de la tomate (+2.4%), de l’igname (+1.4%), du malanga +(2.0%), du manioc (+1.6%), de la patate (+2.2%), de la pomme de terre (+3.0%), de l’orange (+3.0%), du citron (+6.1%), des autres boissons alcoolisées (+2.8%) et des cigarettes (+1.2%).



La hausse de l’indice « Habillement, Tissus et Chaussures » est lié surtout à la hausse des prix des tissus (+2.7%), du costume, veste universelle (+0.9%), de la chemise (+2.7%), du pantalon pour homme (+3.8%), du caleçon (+1.0%), de la robe (+2.3%), des souliers et tennis (+1.7%) et des sandales (+1.0%).



La progression à la hausse de l’indice « Loyer du Logement, Energie et Eau » est liée particulièrement aux variations des postes : loyer du logement (+1.0%) et le charbon de bois (+4.5%).



L'évolution à la hausse observée au niveau de l'indice « Aménagement, Équipement et Entretien du Logement » est consécutive à l’augmentation du prix des meubles de salon (+2.9%), de la salle à manger (+3.0%), du lit (+3.8%), du matelas (+5.0%), du linge de lit (+3.3%), des rideaux (+3.5%), de la nappe (+2.1%) et du réfrigérateur (+3.1%).



Enfin, l’accroissement de l’indice « Autres biens et services » est dû surtout à l’augmentation » des prix du shampoing (+1.5%), de la poudre de toilette (+9.9%), de la crème pour le corps (+4.6%) et de la montre (+9.1%).



Situation en Chiffres, par fonction pour l’ensemble du pays (en glissement annuel) :

Alimentation, boissons et tabac : 14.6%

Habillement et tissus, chaussures : 19.3%

Loyer du logement, énergie et eau : 15.6%

Aménagement et entretien du logement : 14.4%

Santé : 7.3%

Transport : 4.7%

Loisirs, spectacles, enseignement et culture : 17.5%

Autres biens et services : 15.7%



Situation en chiffres des produits locaux (en glissement annuel) :

Alimentation, boissons et tabac : 14.8%

Habillement et tissus, chaussures : 4.6%

Loyer du logement, énergie et eau : 18.4%

Aménagement et entretien du logement : 22.7%

Santé : 8.6%

Transport : 5.8%

Loisirs, spectacles, enseignement et culture : 16.9%

Autres biens et services : 2.5%



Situation en chiffres des produits importés (en glissement annuel) :

Alimentation, boissons et tabac : 12.4%

Habillement et tissus, chaussures : 20.3%

Loyer du logement, énergie et eau : 1.1%

Aménagement et entretien du logement : 22.6%

Santé : 3.2%

Transport : 2.9%

Loisirs, spectacles, enseignement et culture : 26.8%

Autres biens et services : 14.9%



Indice Général des prix par région (variation sur un mois) :

Aire Métropolitain (+1.5%)

Reste Ouest (+1.3%) (inclut les départements du Sud’Est et de l’Ouest)

Nord : (+1.6%), (incluant les départements du Nord, Nord-Est et Nord’Ouest)

Sud : (+2.1%), (incluant les départements du Sud de la Grand’Anse et des Nippes)

Transversal : (+1.3%), (incluant les départements du Centre et de l’Artibonite)



HL/ HaïtiLibre