Haïti - Actualité : Zapping politique...

Privert dit avoir freiner la dévaluation de la Gourde :

« À l’arrivée du gouvernement en mars 2016, le taux de change était déjà de 64.50 Gourdes pour 1 dollar. Aujourd’hui, le taux de change est à 68 Gourdes. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de dégringolade, mais il y a eu des efforts pour la stopper » a déclaré le Président de facto Privert.



La route fait 60 victimes en décembre :

Selon les données fournies par la police routière pour la période du 1er au 26 décembre 2016, la Police Nationale d’Haïti (PNH) a rapportée 16 morts et 44 blessés dans des accidents de la circulation, survenus dans le pays pour la période allant du 1er au 26 décembre 2016.



Les contestataires toujours absents au CTV :

Jeudi après-midi, le processus de vérification des votes a repris au Centre de Tabulation des votes (CTV) http://www.haitilibre.com/article-19645-haiti-flash-le-cep-rejette-les-demandes-de-recusations.html « Fanmi Lavalas », LAPEH et « Pitit Dessalin » ont une fois de plus brillé par leur absence, pour protester contre les méthodes de vérifications du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) et l’application de l’article 77 du règlement du tribunal électoral. http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html



Privert organise un cocktail au Palais :

Mercredi au Palais National, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné du Premier Ministre Enex Jean-Charles ainsi que des membres du gouvernement, a organisé un cocktail en l'honneur des membres du secteur privé des affaires en présence d’invités triés sur le volet. Privert en a profité pour les remercier de leur support et de leur collaboration.



500 cas d’agressions violentes :

La Commission épiscopale Justice et Paix (JILAP) déplore que devant la vague d’insécurité, qui a sévi au cours de l’année 2016, l’État n’a pas été en mesure de prendre des dispositions efficaces pour améliorer la situation de sécurité publique. La JILAP rapporte plus de 500 cas d’agressions violentes. En outre, Jocelyne Colas Noel, la Directrice de la Commission Episcopale Justice a qualifié de lamentable la situation des droits humains en Haïti au cours de l’année 2016. Selon la « New england humain rights organization » l’instabilité politique en Haïti, favoriserait la remontée de l’insécurité et du banditisme...



Jours de fermeture du MUPANAH :

En raison des fêtes de fin d’année, le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) sera fermé le samedi 31 décembre 2016, dimanche 1er et lundi 2 janvier 2017. Les activités reprendront normalement à compter du mardi 3 janvier prochain aux heures habituelles. Excellentes fêtes de fin d'année et du nouvel an à toutes et à tous.



