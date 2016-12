Haïti - FLASH : Fusillade à Lalue, 3 morts





Vendredi à proximité du bureau de l’immigration sur l'avenue John Brown à Lalue, 3 jeunes hommes des « dreadlocks » appelé à tord en Haïti « rasta », à bord de leur véhicule, ont été abattus par des individus non identifiés circulant en moto.



Deux des victimes, le conducteur et un passager ont été tué par balles dans leur véhicule, le 3e qui avait réussi à sortir, a tenté de s’enfuir. Les tueurs en moto l’on poursuivi et abattu sur le trottoir de plusieurs balles avant de prendre la fuite.



Un triple meurtre qui ressemble étrangement à une exécution, pour des raisons encore inconnues... Il à noter que cette tuerie s’est déroulée alors que des policiers se trouvaient, semble-t-il, à moins de 100 mètres de la scène du crime selon des témoins.



PI/ HaïtiLibre