Haïti - Politique : Voeux de Sandra Honoré





À l’occasion de la nouvelle année, Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et Chef civile de la Minustah salue le courage et la dignité du peuple haïtien face aux nombreux défis, humanitaires, économiques, sécuritaires et politiques de l'année écoulée et félicite les haïtiens pour la reprise du processus électoral, crucial pour la consolidation de la démocratie, la stabilité et le développement durable d'Haïti.



Elle présente « ses vœux de bonheur les plus sincères aux haïtiennes et aux haïtiens pour la nouvelle année 2017 et souhaite que cette année nouvelle soit pour tous une année de Paix et de prospérité. »



« [...] L'année 2017 sera celle du retour à l'ordre constitutionnel lequel permettra un nouvel essor [...] Forte de nouvelles institutions élues démocratiquement, Haïti va pouvoir se concentrer sur son avenir économique et social afin d'offrir à tous les haïtiens le futur qu'ils méritent dans la Paix, la stabilité et la prospérité.



Le 1er janvier 2017 marque la 213e année de l'indépendance de la République d'Haïti. Cet anniversaire est un moment privilégié pour se rappeler l'esprit d'unité et de dévouement avec lequel les pères et mères fondateurs de la République ont bâti cette Nation et projeter un avenir où les gains acquis sont préservés au profit de la population toute entière, en particulier de la jeunesse »



Mme Honoré souhaite que 2017 « soit une année d'union et de solidarité entre les secteurs de la société, les classes sociales, entre les régions et entre les générations, prouvant ainsi combien “l'Union fait la force”. »



Elle réitère enfin l'entier appui du système des Nations Unies à Haïti, rappelant que cette nouvelle année « marquera une reconfiguration de la présence des Nations Unies dans le pays, en accord avec les autorités nationales et la société civile haïtienne, visant à redéfinir le soutien au développement économique et social ainsi que la sécurité, l'état de droit, la bonne gouvernance et les droits humains. »



HL/ HaïtiLibre