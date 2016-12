Haïti - Actualité : Zapping politique...





FLASH : avertissement aux canadiens :

« L’annonce des résultats définitifs de l’élection présidentielle est attendue au début de janvier 2017 [mardi 3 janvier]. Des manifestations politiques pourraient engendrer des restrictions dans la circulation automobile, ce qui pourrait limiter les déplacements partout en Haïti. Demeurez vigilant en tout temps et évitez les manifestations et les grands rassemblements, car ils pourraient soudainement donner lieu à des actes de violence. Surveillez les médias locaux pour connaître les dernières nouvelles. Il est souvent impossible pour les particuliers d’obtenir l’aide des autorités haïtiennes, » indique le Gouvernement canadien dans ses avertissements pour Haïti.



Fin des vérifications au CTV :

Au Centre de Tabulation des votes (CTV), le processus de vérification des procès-verbaux pour la présidentielle du 20 novembre dernier a pris fin dans la nuit de vendredi à 3:30 a.m. avec l’analyse des 260 procès-verbaux pour les départements du Sud, du Sud-est et des Nippes. Le tribunal électoral a donné rendez-vous aux candidats contestataires au Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) située sur la route de Frères, pour leur plaidoirie.



Moïse Jean-Charles et Jude Célestin refusent de plaider :

Les candidats contestataires Moïse Jean-Charles et Jude Célestin ont déjà fait savoir qu’ils ne comptaient pas aller plaider au Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN), si ce dernier ne reprend pas le processus de vérification là où ils l’avaient laissé mercredi dernier et en appliquant la méthodologie utilisée au début du processus http://www.haitilibre.com/article-19598-haiti-flash-le-bcen-applique-le-reglement-les-contestataires-quittent-le-ctv.html



Le Conseiller du PHTK prend la défense du BCEN :

Guichard Doré, le Conseiller stratégique au sein du PHTK affirme que les représentants des partis contestataires n'ont pas à imposer une méthode de travail au juges du BCEN.



Concert pour la Paix au Palais Sans Souci :

Une séance de travail s’est tenu au Ministère de la Culture autour de la planification du concert pour la Paix qui aura lieu à Milot (Cap Haitien) au Palais Sans Souci, en janvier 2017 avec le support du Ministère de la Communication et d’autres partenaires du secteur privé et public. À suivre...



Ferveur chrétienne :

Dans le cadre des fêtes de Noël, plusieurs milliers de chrétiens catholiques ont participé à une messe d'actions de grâce à la cathédrale du Cap haïtien. Dans son homélie de circonstance, le pèreJocelin Antoine a déploré la situation socio-économique difficile du peuple haïtien et invité ses compatriotes à cultiver l'amour et la tolérance, en cette fin d'année et dans les jours à venir.



HL/ HaïtiLibre