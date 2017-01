Haïti - FLASH : Le CEP publie 4 nouveaux résultats





Suite à la publication par le Conseil Électoral Provisoire (CEP), jeudi 29 décembre, d’une première série de résultats définitifs partiels http://www.haitilibre.com/article-19655-haiti-flash-resultats-definitifs-des-elections-legislatives-partiels.html pour le tiers du Sénat, des législatives complémentaires et des élections municipales pour la commune de Côtes-de-Fer, le CEP a publié samedi les résultats additionnels pour 2 sénateurs et 2 députés :



Élections législatives 1/3 des Sénateurs. Résultats définitifs partiels (1er tour) :



Nord Est

Wanique Pierre (PHTK) 58.58% est élu au premier tour



Nippes

Denis Cadeau (Bouclier) 21.06%

Louberson Vilson (Fanmi Lavalas) 21.03%



Les deux candidats des Nippes iront au second tour car pas de majorité ni d'avance par rapport à son poursuivant immédiat égale ou supérieure à 25%.



Toujours en attente les résultats pour l’Artibonite et le Sud



Élections législatives complémentaires, Députés, résultats définitifs partiels (2e tour) :



Petite Rivière de l'Artibonite (Artibonite), Prophane Victor (BOUCLIER) 54.84% est élu

Grande Rivière du Nord/Bahon, Jacques Julmice (VERITE) 55.27% est élu



Les résultats de 8 autres communes toujours en attente



