Haïti - Politique : Droit d'asile en France, très limité pour les haïtiens





Sur les onze premiers mois de l’année 2016, l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en charge de l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la Convention de New York de 1954, a reçu 77,662 demandes d’asile dont 4,900 dossiers provenant d'haïtiens, derrière, les soudanais (5,140), les afghans (5,466), les syriens (5,520) et les les albanais (5,700)



Toutefois, bien 5e pays en nombre de demandes, sur les 4,900 dossiers haïtiens de demande d'asile en France, seulement 5% se sont vu accorder le droit d’asile, tandis que le taux de demandes accordées a atteint 33% pour les soudanais, 80% pour les afghans, 97 % pour les syriens et 16% pour les Albanais



HL/ HaïtiLibre