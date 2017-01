Haïti - Sécurité : Des policiers haïtiens formés à New Delhi





À compter de ce mois, 4 cadres de la police du Bureau de la Police Scientifique et Technique (BPST), dont 3 inspecteurs Alexis Guetchine, Destiné Aurélice, Eric Jarbath et un agent IV Jeanty Pierre Edmond vont suivre une formation de 3 mois à New Delhi (Inde) sur « l'empreinte digitale et la cybercriminalité » grâce à des bourses offertes par le Gouvernement indien.



Le Commissaire divisionnaire Pierre René François estime, que cette formation est très importante pour la police scientifique et va aider au renforcement du BPST dont la mission consiste à trouver des preuves pour la justice, ce qui fait souvent défaut lors des procès...



Toutefois, pour obtenir des résultats efficaces, le code pénal haïtien devra être réformé pour inclure les nouvelles formes de crime comme la cybercriminalité actuellement absente du code pénal...



