Haïti - Politique : «Mes inquiétudes sur l'avenir du pays sont grandes» dixit Privert





Dimanche aux Gonaïves, le Président de facto Jocelerme Privert, accompagné notamment de son épouse Ginette Michaud Privert, du Premier Ministre Enex Jean-Charles, des membres de son gouvernement, du Président du Senat et de la Chambre des députés, de parlementaires et d'autres grands commis de l'État, a assisté en présence des représentants des Corps diplomatique et consulaire au traditionnel TeDeum, consacrant la célébration des 213 ans de l'indépendance d'Haïti à la Cathédrale Saint-Charles-Borromée des Gonaïves.



Dans son homélie le célébrant principal Mgr. Yves Marie Péan, a prêché la Paix et l'unité entre les haïtiens pour le bien du pays. Il en a profité pour adresser ses vœux de bonheur, de prospérité et de pardon à l'endroit de tout un chacun.



Apres la cérémonie eucharistique, le rendez-vous a été donné sur la Place d'Armes des Gonaïves où les festivités commémoratives du 213e Anniversaire de l'Indépendance et du jour de l'an se sont déroulées. Dans son adresse à la Nation, Jocelerme Privert, a mis l'emphase sur la double portée historique de la date du 1er janvier, à savoir la commémoration de la Fête de notre Indépendance et la célébration de la Journée mondiale de la Paix.



Dans son discours, il a salué les sacrifices consentis par nos ancêtres pour nous léguer ce pays. Il a prêché le pardon et l'unité entre les filles et les fils de la Patrie et estimé anormal que, depuis plus de deux siècles, le pays a toujours été confronté à un ensemble de dérives entravant son développement socio-économique. Appelant tout un chacun à la réconciliation, à la Paix et au dialogue, Privert croit qu'il est urgent d'instaurer plus de stabilité et de sécurité dans le pays afin de trouver les voies et moyens pour résoudre nos conflits internes tout en proposant des réponses durables aux problèmes auquel fait face Haïti.



Extrait du discours de Privert :

« [...] Peuple haïtien,



[...] Haïti a une place historique dans le combat partagé pour l’indépendance dans l’hémisphère occidental [...] en dépit des accidents de notre histoire qui nous ont valu des humiliations [...] la date du 1er janvier se charge pour nous d'une densité particulière d'émotions et de sentiments, à travers les aspérités du chemin parcouru [...]



le 1er janvier nous retrouve chaque année à ce pèlerinage au cœur de l'esprit au temps authentique des Gonaïves le pôle de toutes les convergences patriotiques où les ancêtres pour des raisons évidentes ont choisis de poser la première pierre de l'édifice nationale [...]



Depuis 213 ans notre pays est confronté à un ensemble de défis et de conflits qui ne devraient plus effrayés les descendants [...] de 1804. Nous sommes toujours incapable de nourrir notre population, d'éduquer nos enfants, d'assurer des soins de santé à nos compatriotes et de reconstruire des infrastructures nécessaires au développement économique de notre pays.



La nuit serait longue et la journée trop courte pour une déclination exhaustive de nos besoins, nous avons déjà essayer une large panopli de formes de gouvernement et pourtant nous avons dégringolé au fil des décennies du status de Perle des Antilles à l'étiquette honteuse de pays le plus pauvre des Amériques .



[...] Aujourd'hui je n'ai pas l'intention de donner de leçons à quiconque, sur comment est le pays, nous sommes tous responsable, nous sommes obligé de nous entendre, de faire notre mea culpa pour que nous avancions.



Nous sommes tous haïtien, nous devons accepter avec humilité que chaque haïtien a sa contribution à apporter pour la recherche de la solution.



[...] il faut que nous créons un demain meilleur pour tout nos enfants [...] Lorsque je suis sorti de prison, j'ai compris que la meilleur façon pour que ce pays avance, c'est d'apprendre à pardonner, de s'assoir les uns avec les autres [...] Aujourd'hui je demande au peuple haïtien, de s'assoir ensemble. Analysons, entendons nous sur ce qui est bon pour le pays, parce que 2017 est l'année où le pays doit prendre une direction.



[...] Pour que la crise se termine, pour que l'instabilité se termine, il faut que nous soyons tolérant, que nous ayons la capacité d'écouter l'autre, de nous assoir ensemble, nous pouvons avoir des positions différentes, mais nous pouvons trouver des solutions bonnes pour le pays.



[...] Je sais qu'il est difficile de pardonner mais nous devons nous rappeler que sans le pardon il n'y aurait pas eu le Congrès de l'Archaie conduisant à la proclamation de l'indépendance.



[...] Aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate, les Pères de la Nation nous regarde, ils nous reproche, nous font des remontrances parce qu'aujourd'hui, après 213 ans d’indépendance nous avons des soldats étranger sur notre territoire, parce que les conflits nous ont atteint et que nous ne pouvons pas nous assoir ensemble pour les gérer.



Cette année, faisons un effort de nous mettre ensemble pour en finir une fois pour toute avec la présence des soldats étrangers sur notre territoire [...] À la veille de remettre le pouvoir à un Président élu mes inquiétudes sur l'avenir du pays sont grandes mais je sais que sortir du tunnel de la pauvreté et de l'instabilité est à la porté de citoyens et de citoyennes, qui cultivent au plus haut degré l'amour de la Patrie commune et immortelle [...] »



Écouter le discours complet du Président de facto Privert :











HL/ HaïtiLibre