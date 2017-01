Haïti - USA : Message du Secrétaire d’État John Kerry





Dimanche, dans le cadre des cérémonies du 213e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, John Kerry, le Secrétaire d'État américain a adressé un message à Haïti, dans lequel il transmet les félicitations du Président Barack Obama et réaffirme l'inébranlable amitié des États-Unis pour le peuple haïtien...



« Au nom du Président Obama et du peuple des États-Unis, je félicite Haïti et ses citoyens pour ce jour de célébration nationale, alors qu'Haïti marque le 213e anniversaire de son indépendance.



Près d'un million de personnes aux États-Unis sont d'ascendance haïtienne. Notre fierté partagée dans ce patrimoine a abouti cette année à la désignation de “Little Haiti” comme un quartier officiel de Miami (Floride). Le dynamisme de “Little Haiti” est un symbole du plaidoyer de la communauté pour la préservation historique et un témoignage de son incorporation dans le tissu de la culture et de la société américaine.



Alors qu'Haïti se reconstruit après le passage de l'ouragan Matthew dans le Sud-Ouest du pays, les États-Unis réaffirment leur inébranlable amitié pour le peuple haïtien. Nous considérons 2017 comme l'occasion de continuer à travailler ensemble pour appuyer le plein renouveau des institutions démocratiques d'Haïti et l'installation d'un nouveau président élu par le peuple haïtien. »



HL/ HaïtiLibre