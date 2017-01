Haïti - Venezuela : Le Président Maduro félicite la République soeur d'Haïti





Dimanche, dans le cadre de la célébration du 213e anniversaire de l’indépendance d’Haïti, le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a félicité le Gouvernement et le peuple frère de la République d'Haïti pour ses 213 ans d'indépendance, « un événement historique d'une grande importance pour notre Amérique en devenant la première Nation libre, après le 1er Janvier 1804. »



« [...] Notre histoire républicaine a commencé à être écrite en Haïti, devenu un phare de la Liberté pour tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est en Haïti que le Libérateur Simon Bolivar a trouvé un appui et le soutien dans les moments les plus difficiles pour l'émancipation de la 'Patria Grande'.



Avec le Commandant éternel Hugo Chavez nous disons : J'ai écrit dans mon âme l'héroïsme et la souffrance du peuple haïtiens avec son amour infini et sa grande espérance... par Pétion et Bolivar, nous devons régler une dette historique envers le peuple d'Haïti. »



213 ans après cet acte héroïque, le Président Maduro réaffirme la volonté du Venezuela « de continuer à honorer notre engagement de solidarité et de reconnaissance qui nous unit avec Haïti et ses grandes luttes de résistance [...]



La République bolivarienne du Venezuela réitère au peuple d'Haïti sa détermination à construire une Caraïbes plus intégrée, juste et solidaire, par le renforcement de PetroCaribe et de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de notre Amérique et du Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP) et continuer sur la route ensemble pour la victoire et l'indépendance de notre Amérique.



Vive le peuple d'Haïti!



Vive Pétion ! »



Président Nicolas Maduro

Caracas 1er janvier 2017



SL/ HaïtiLibre