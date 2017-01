Haïti - Actualité : Zapping politique...





Les contestataires boudent décision du BCEN attendue :

Suite à la fin des vérifications au Centre de Tabulation des Votes (CTV)

le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) à invité les partis contestataires à venir présenter leurs plaidoiries dans un ultime recours. Ces derniers ont bouder l'invitation et brillé par leur absence lors des plaidoiries . Le BCEN rendra sa décision incessamment malgré cette absence. La date de publication du résultat de l'élection présidentielle du 20 novembre dernier, reste inchangé soit le mardi 3 janvier 2017



Message de Jovenel Moïse :

« À l'occasion du jour de l’Indépendance nationale, j’invite toutes les forces vives de la Nation à œuvrer pour une Haïti digne et prospère. Nous sommes résolument engagés sur le chemin du progrès et du développement national. En 2017 et pour les années qui viennent, priorisons les intérêts supérieurs de la Nation, renforçons le dialogue, optons pour le renforcement de l'État, la stabilité politique et le mieux-être de chaque haïtien. L'avenir nous appartient, cultivons-le ! » Jovenel Moïse, candidat à la présidence sous la bannière du PHTK.



Vœux de l’Ambassade d’Haïti aux USA :

« Chers compatriotes, Chers amis,

L’Ambassade de la République d’Haïti aux États-Unis est heureuse de vous formuler ses meilleurs vœux à l’occasion du nouvel an.



Par ailleurs, puisque le 1er jour de l’An 2017 ramène le 213e anniversaire de l’indépendance de la République d’Haïti, l’Ambassade saisit l’occasion pour souhaiter joyeuses fêtes nationales à tous les Haïtiens.



Que 2017 soit une année de joie, de paix et de progrès pour tous!

Paul Altidor, Ambassadeur »



5 questions importantes pour l’avenir d’Haïti :

« [...] Les événements de 2016 nous montrent l’ampleur des défis auxquels Haïti doit faire face en 2017. Est-ce que le pays sera à la hauteur ? » se demande l’Ambassadeur américain en Haïti Peter Mulrean qui s'interroge et pose 5 questions importantes pour l’avenir d’Haïti :



Les candidats présidentiels seront-ils prêts à accepter les résultats définitifs à la fin de ce mois-ci, résultats d’un processus reconnu par tous les observateurs haïtiens et internationaux comme crédible et grandement amélioré par rapport à 2015 ?



Certains acteurs politiques arrêteront-ils d’utiliser la rue pour semer la peur, pour affaiblir le processus démocratique et pour empêcher l'Haïtien moyen de célébrer les fêtes en paix ?



Le nouveau gouvernement et le nouveau parlement auront-ils la sagesse de collaborer pour faire avancer des lois et des programmes qui répondront aux véritables besoins du peuple ?



Le secteur privé aura-t-il le courage de donner la priorité aux projets favorisant le développement économique à long terme et non aux bénéfices immédiats à petite échelle ?



La communauté internationale sera-t-elle prête à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner Haïti dans un partenariat de développement avec des objectifs définis ensemble et visant à l’avancement du Haïtien moyen ?



Vœux de l’Ambassade de Cuba :

À l’approche de la célébration du 58e Anniversaire de la victoire de la Révolution cubaine, le collectif de l’Ambassade de Cuba en Haïti, vous souhaits une Bonne et Heureuse Année 2017.



Vœux de Jude Célestin :

« En cette fin d’année difficile que vous vivez péniblement, il est de mon devoir de continuer à vous supporter moralement en vous envoyant mes vœux de Paix, d’Amour et de Prospérité [...] Je prends la décision solennelle de continuer à être toujours disponible pour vous, à marcher main dans la main avec vous pour que jaillissent à jamais l’Amour, la Prospérité et la Paix. Bonne et heureuse année 2017 [...] Que Dieu Bénisse Haïti ! » Jude Célestin candidat à la présidence sous la bannière du Parti LAPEH.



