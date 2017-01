Haïti - Politique : Privert commémore le Jour des Aïeux





Lundi au Musée de Panthéon National Haïtien (MUPANAH), le Président de facto Jocelerme Privert, a procédé à la commémoration du jour des Aïeux.



Cette cérémonie solennelle s'est déroulé en présence notamment des membres du gouvernement, du haut état major de la Police Nationale d'Haïti (PNH) ainsi que d'autres personnalités.



Après avoir reçu les honneurs militaires, Jocelerme Privert a déposé une offrande florale et adressé quelques mots, au nom de la Nation, à l'endroit des pères fondateurs de notre Patrie, qui ont sacrifié leur vie pour nous léguer une nation libre en héritage.



Dans son bref point de presse, Privert à une fois de plus appelé le Peuple haïtien à l'unité, au dialogue, à la réconciliation et au pardon, conditions indispensables selon-lui, pour sortir le pays du marasme.



HL/ HaïtiLibre