Haïti - Actualité : Zapping politique...





Haute tension à Fontamara 27 :

Lundi, au cœur de la commune de Carrefour, une situation confuse et tendue s’est produite à Fontamara 27, où des affrontements armés auraient eu lieu entre deux gangs rivaux selon des témoignages, d'autres évoquent des affrontements électoraux à la veille de la publication des résultats de l'élection présidentiel http://www.haitilibre.com/article-19690-haiti-flash-le-bcen-rend-sa-decision-finale.html , informations qui n’ont pu être confirmée. Des tirs sporadiques ont été rapportés au cours de la journée, tandis que plusieurs appels à la prudence ont été lancé pour que la population reste chez elle.



J-6 : Rentrée parlementaire :

Le rentrée des classes et la rentrée parlementaire sont fixées au lundi 9 janvier 2017. Notez que la validation des pouvoirs des nouveaux sénateurs devrait avoir lieu vendredi 6 janvier.



Campagne de nettoyage à Port-de-Paix :

Probablement inspiré par l’initiative du Maire de Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-19687-haiti-politique-message-du-maire-de-port-au-prince.html http://www.haitilibre.com/article-19586-haiti-environnement-port-au-prince-declare-la-guerre-aux-fatras.html , la Mairie de Port-de-Paix informe qu'une campagne de nettoyage a commencé dans la ville avec l’aide d'un contingent de militaires du Ministère de la Défense.



Le Ministre de la Culture fait la fête :

Marc Aurèle Garcia, le Ministre de la Culture, accompagné du Directeur Général Jean Michel Lapin, ont participé dans les jardins du Ministère, à la traditionnelle fête des employés de fin d’année. Cette activité sociale, visait à renforcer les efforts pour faire du Ministère un espace de convivialité en vue d’atteindre de meilleurs résultats. Une fête décontractée qui s’est déroulée au rythme de chants, de danses et d’interprétation musicale.



Vœux de Gary Bodeau au peuple haïtien :

« En ce jour de commémoration du 213 ème Anniversaire de notre indépendance nationale, je tiens à saluer le courage et la résilience du peuple Haïtien. Que 2017 soit une année de Paix et de stabilité pour Haïti » a déclaré le Député de Delmas Gary Bodeau, Questeur du bureau de la Chambre basse.



Spectacle au son du tambour de nos aïeux :

« La fête était belle au Kiosque Occide Jeanty (Champ de mars) ce 1er janvier 2017 ! L'année a débuté en couleurs avec un spectacle de danses et de chants, au son du tambour de nos aïeux. Bonne et heureuse année 2017 à tous ! » a déclaré le Ministère du Tourisme et des Industries Créatives.



HL/ HaïtiLibre