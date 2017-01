Haïti - Élections : Les avocats du PHTK protestent auprès du CEP





Suite à la publication jeudi 29 décembre de la première série de résultats définitifs http://www.haitilibre.com/article-19655-haiti-flash-resultats-definitifs-des-elections-legislatives-partiels.html dans lesquels le Conseil Électoral Provisoire (CEP) avait spécifié pour les candidats au Sénat pour le département Centre « Le Conseil informe, par ailleurs, que le candidat aux Législatives complémentaires (Sénat) pour le Département du Centre, Wilfrid Gelin, fait l’objet d’une enquête administrative » le Cabinet Patrick Laurent et Associés, procédant pour le parti PHTK et le candidat Wilfrid Gelin a écrit au CEP :



Extraits de la lettre envoyée au CEP :

« [...] il a été surpris de constater que le nom du candidat Wilfrid Gelin ne figure pas sur la liste des résultats définitifs publiés par le CEP pour la Sénatorial du département du Centre ce, pour enquête du CEP http://www.haitilibre.com/article-19704-haiti-flash-resultats-definitifs-de-l-election-senatoriale-pour-le-sud.html



Un Citoyen encore moins un Candidat élu par le souverain (peuple) ne saurait être l'objet d'une enquête secrète, anonyme, une enquête pour laquelle il ignore les tenants et aboutissants ;



Le PHTK ainsi que le Candidat entendent protester et comme de fait protestent de la manière la plus formelle , la plus catégorique qu’une protestation puisse se faire à la non publication des résultats du département du Centre concernant le Sénateur élu Wilfrid Gelin ;



Le PHTK tient à souligner à l'attention des Honorables Membres du CEP que le décret électoral n'autorise pas le CEP à différer la publication du résultat de l'élection d'un candidat pour enquête.



Le Cabinet vous prie, Honorables Membres du CEP, de bien vouloir publier le résultat concernant le Sénateur élu du département du Centre, Wilfrid Gelin.



[...] »



Rappelons que début décembre 2016, le CEP lors de la publication des résultats préliminaires (sous réserve de changement en raison d’éventuelles contestations), avait déclaré élu le candidat Wilfrid Gelin (PHTK) avec 23.77% des votes http://www.haitilibre.com/article-19427-haiti-flash-resultats-des-elections-1-3-senat-legislatives-complementaires.html



HL/ SL/ HaïtiLibre