Haïti - Actualité : Zapping politique...





Les résultats signés à l’unanimité :

Les 9 membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ont signé les résultats définitifs http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html de l'élection présidentielle du 20 novembre 2015.



Le PM félicite le nouveau Président :

« J'adresse mes mots de félicitations au Président élu, Jovenel Moise. Que votre leadership puisse guider le pays au bon port ! Ayiti Devan » a déclaré le Premier Ministre Enex Jean-Charles



Lavalas ne lâche pas le béton :

Des partisans de la candidate du parti Fanmi Lavalas, Maryse Narcisse, ont manifesté mardi contre la décision http://www.haitilibre.com/article-19690-haiti-flash-le-bcen-rend-sa-decision-finale.html du tribunal électoral qui a conduit à la victoire de Jovenel Moïse comme 58e Président d’Haïti. Pour Louis Gerald Gilles de Fanmi l'avalas, il s'agit de la poursuite du coup d'État électoral auquel le peuple est en droit de résister en se mobilisant.



« Félicitations et Bonne Besogne » dixit Laurent Lamothe :

« Bonne nouvelle, Haïti a un nouveau Président Jovenel Moïse. Félicitations et Bonne Besogne - Haiti avant tout - Bay ayiti yon chans » a déclaré l'ex-Premier Ministre Laurent Lamothe.



Le Gouvernement Jeunesse félicite Jovenel Moïse :

Le Gouvernement Jeunesse d'Haïti (GJH) présente ses plus vives félicitations à Jovenel Moïse pour son élection comme 58e Président de la République d'Haïti avec 55,60 % des suffrages au premier tour du scrutin http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html. Le Gouvernement Jeunesse d'Haïti reste convaincu que la réussite de ce processus électoral est une étape importante dans la construction démocratique en Haïti.



« Pitit Dessalin » en désaccord :

Evelt Fanfan, avocat du parti « Pitit Dessalin », qualifie la décision du Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN) de mascarade http://www.haitilibre.com/article-19690-haiti-flash-le-bcen-rend-sa-decision-finale.html il affirme que son parti est en désaccord avec le classement de Moïse Jean-Charles dans les résultats publiés par le Conseil Électoral Provisoire (CEP) http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html



Martelly salut la victoire de Jovenel Moïse :

« J'adresse mes plus vives félicitations à notre Président, Jovenel Moïse, appelé à continuer à accompagner le peuple haïtien sur la voie du progrès. Succès Président ! Que Dieu te guide et te protège ! » a déclaré l'ex Président Michel Martelly suite à la victoire annoncé mardi, de Jovenel Moïse.



Un « accouchement difficile » :

« L'accouchement a été pénible, douloureux et difficile. Par moments, à cause des effets pernicieux de la démagogie, du minage du terrain politique par des affabulations « abracadabrantesques » et des multiples tentatives d'empoisonnement de l'opinion publique par des déclarations délétères et hystériques, on a craint le pire. Cependant, grâce au courage, à l'intelligence et à la détermination de Jovenel Moïse, grâce au dynamisme, à la solidarité et à la loyauté de son équipe, un bébé merveilleux, costaud et en bonne santé, vient de naître. Il porte en lui, les espoirs de tout un pays, de tout un peuple en quête de rédemption et d'une seconde naissance » a déclaré mardi, Rudy Hériveaux Porte-parole du PHTK.



HL/ HaïtiLibre