Haïti - Élections : Le Venezuela aux côtés de Jovenel Moïse





« Le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, au nom du Gouvernement et du peuple vénézuélien, étend ses plus chaleureuses félicitations au Président élu Jovenel Moïse.



Le Venezuela, patrie de Bolivar et Chavez, met en évidence le grand engagement patriotique du peuple d'Haïti pendant le processus électoral, qui a surmonté tous les obstacles imposés par la nature suite au passage de l'ouragan Matthew, reflétant sa conviction démocratique dans le processus électoral pour la consolidation d'un avenir dans la Paix et la prospérité.



Nous réaffirmons, au nom de la fraternité et de la solidarité entre nos peuples, la ferme volonté de la Révolution bolivarienne de continuer à renforcer l'unité indissoluble de la "Patria Grande", héritage éternel inscrit dans le projet libertaire de Bolivar et Pétion.



Le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela réitère au Gouvernement et au peuple d'Haïti son ferme attachement à la construction d'une Caraïbe plus intégrée, juste et solidaire, en renforçant des espaces tels que PetroCaribe et de l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de notre Amérique et du Traité de Commerce des Peuples (ALBA-TCP), de sorte que nous tendions notre main de l'amitié au Président élu Jovenel Moïse et à son peuple, pour continuer à voyager sur les routes des luttes et des victoires, dans la consolidation de l'indépendance de "nuestramericana", en faveur d'un monde sans Empire et avec la justice pour le Peuple.



Vive le peuple d'Haïti ! »



SL/ HaïtiLibre