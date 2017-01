Haïti - Diplomatie : Le corps diplomatique félicite le nouveau Président d’Haïti





Dans une note, le corps diplomatique accrédité en Haïti (Core Group), félicite le nouveau Président élu d’Haïti Jovenel Moïse et encourage tous les acteurs à travailler de manière constructive à l’achèvement du cycle électoral.



« Sandra Honoré, la Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres du “Core Group” (les Ambassadeurs du Brésil, du Canada, de la France, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Union Européenne et le Représentant spécial de l'Organisation des États Américains) prennent note de la publication des résultats définitifs des élections présidentielle et sénatoriales partielles du 20 novembre 2016 et félicitent le Président élu Jovenel Moïse.



Le “Core Group” salue le leadership du Conseil Électoral Provisoire (CEP) dans le processus et encourage tous les acteurs à respecter les résultats définitifs et à travailler de manière constructive à l’achèvement pacifique du cycle électoral, conformément aux dispositions du décret électoral et du calendrier établi.



Les membres du “Core Group” attendent avec intérêt l’installation le 7 février 2017 du Président élu ainsi que de pouvoir travailler en partenariat efficace avec la nouvelle administration en faveur du peuple haïtien. »



HL/ HaïtiLibre