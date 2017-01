Haïti - Élections : Messages de félicitations d’Europe





Union Européenne :

Suite à la confirmation officielle de l’élection du nouveau Président d’Haïti, Jovenel Moïse http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html Federica Mogherini, la Haute-Représentante et Vice-Présidente de l’Union Européenne a déclaré dans une note officielle :



« Je félicite le Président élu d'Haïti, Jovenel Moïse, suite à l'annonce, par le Conseil Électoral Provisoire, du résultat définitif des élections présidentielles.



Je suis confiante que sous sa présidence Haïti bénéficiera de la stabilité politique et de la bonne gouvernance dont le pays a tant besoin. Toutes les forces politiques devraient maintenant se tourner vers l'avenir et œuvrer ensemble pour le bien-être du pays et de sa population. Il est en effet urgent de faire face aux nombreux défis en matière d'état de droit, de sécurité citoyenne, de justice et de respect des droits de l'homme, ainsi que d'améliorer les conditions de vie de la population, aggravées par le passage dévastateur de l'ouragan Matthew.



L'Union européenne est pleinement mobilisée et continuera à soutenir Haïti dans tous ses efforts de redressement [...] »



France :

Déclaration de M. Jean-Marc Ayrault, Ministre des affaires étrangères et du développement international :



« Je félicite chaleureusement M. Jovenel Moïse, dont l'élection à la présidence de la République d'Haïti vient d'être confirmée au terme d'un processus électoral démocratique.



[...] Je forme les vœux que ces résultats définitifs permettent à Haïti de sortir de la crise institutionnelle et de se consacrer pleinement aux défis qui pèsent sur la vie quotidienne de la population.



Comme je l'ai indiqué le mois dernier, lors de mon déplacement à Port-au-Prince et Jérémie http://www.haitilibre.com/article-19556-haiti-politique-la-france-peux-faire-mieux-dixit-jean-marc-ayrault.html, Haïti peut être assuré du soutien de la France dans cette nouvelle étape, qui permettra de travailler conjointement au resserrement des liens d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. »



Royaume d’Espagne :

« Le Gouvernement espagnol félicite le Conseil Électoral Provisoire haïtien pour la publication officielle des résultats définitifs des élections présidentielles qui ont eu lieu le 20 novembre dernier. Avec la publication de ces résultats, le processus électoral haïtien aboutit avec succès, ce qui permettra la rénovation démocratique des institutions haïtiennes et l’investiture du Président démocratiquement élu.



Le Gouvernement espagnol transmet sa plus cordiale félicitation au nouveau Président Élu de la République d’Haïti, Jovenel Moïse, pour sa victoire lors des élections présidentielles et exprime son ferme engagement de continuer à collaborer étroitement avec les nouvelles autorités haïtiennes pour la consolidation démocratique et le développement économique et social d’Haïti [...] »



