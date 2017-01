Haïti - FLASH : Les partis contestataires refusent les résultats et durcissent leurs positions





Les 3 partis contestataires « Pitit Dessalin » (Moïse Jean-Charles), LAPEH (Jude Célestin) et « Famni Lavalas » (Maryse Narcisse), ne reconnaissent pas la victoire de Jovenel Moïse selon les résultats définitifs publiés par le Conseil Électoral Provisoire (CEP) http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-Président.html ils durcissent leurs positions et se préparent à livrer une longue bataille sur tous les fronts, appelant à la mobilisation et se disant prêt pour certains à défier la loi.



Moïse Jean-Charles candidat perdant à la présidence sous la bannière de « Piti Dessalin » arrivée 3e avec 117,349 votes (11.04%), a critiqué le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) qui a empêché la vérification au niveau du Centre de Tabulation des Votes (CTV) précisant « quand la loi est contre le peuple, le peuple doit être hors la loi [...] Nous avons le choix de rester tranquillement chez nous et de livrer le pays à ces gens ou gagner les rues pour revendiquer nos droits et dénoncer le coup d’État électoral » ajoutant « Nous allons passer à la phase politique »



Jude Célestin candidat perdant à la présidence sous la bannière de « Ligue Alternative pour le Progrès et l’Émancipation Haïtienne » (LAPEH) arrivée second avec 207,988 votes (19.57%) , furieux contre le CEP pour avoir publié les résultats définitifs du scrutin « sans réaliser une vérification en bonne et due forme », n’accorde aucune importance a ces résultats ni au discours de Jovenel Moïse. Il annonce qu'il va continuer la bataille et appelle à la poursuite de la mobilisation pacifique.



Maryse Narcisse, candidate à la présidence sous la bannière de « Fanmi Lavalas » arrivée 4e avec 95,765 votes (9.01%) soutient dans un communiqué, que ces résultats n'ont aucun fondement.



« [...] Lorsque nous avons constaté comment le Conseil Electoral provisoire (CEP) a travers le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) a choisi de ne pas respecter l'article 187 du décret électoral qui permet aux partis contestataires d'aller vérifier au Centre de Tabulation après que le BCEN avait ordonné la vérification ;



Lorsque nous constatons le complot que le CEP a fait à travers le BCEN pour ne pas appliquer les articles 158.1, 171.1 du décret électoral où le trois quart des procès-verbaux n'ont pas été traités ;



Lorsque nous constatons que le CEP refuse de respecter le principe démocratique qui est une personne une voix ;



Pour toutes ces raisons, l'Organisation politique Fanmi Lavalas dit qu'elle continue de rejeter ce coup d'État électoral, elle ne reconnait aucuns résultats du CEP tant que la vérification qui aurait du être réalisé ne continue pas comme il se doit comme le décret électoral l'exige.



Fanmi Lavalas demande à tout les démocrates, toutes les associations paysannes, ouvrières, estudiantine, professionnelles, de femmes, de jeunes de continuer à ses mobiliser contre le CEP et tout les voleurs de leur vote.



Nous n'obéirons jamais ! [...] »



Notez que mercredi, répondant à l’appelle de « Famni Lavalas », plus d’un millier de personnes millier de personnes sont descendu manifester dans les rues de la Capitale. Une manifestation rapidement dispersée par les forces de l’ordre à coup de gaz lacrymogènes dans le quartier de Delmas 2.



Pour l'ex-sénateur Yvon Feuillé (Famni Lavalas) « [...] la vérification des procès-verbaux n'est pas achevée et ce coup d'État électoral est une porte-ouverte à la dictature [...] »



SL/ HaïtiLibre