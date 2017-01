Haïti - Politique : Le Conseil de sécurité de l’ONU félicite Haïti





Les membres du Conseil de sécurité se sont félicités de l'annonce des résultats définitifs de la présidence des élections du 20 novembre en Haïti.



Ils ont félicité les autorités haïtiennes, en particulier le Conseil Électoral Provisoire haïtien et la Police nationale d'Haïti, et le peuple haïtien pour avoir réussi à restaurer intégralement les institutions démocratiques d'Haïti.



Ils ont exhorté tous les acteurs politiques à accepter les résultats électoraux finaux, à s'abstenir de la violence et à travailler ensemble pour construire une Haïti stable et prospère.



Ils ont réaffirmé leur appui à l'achèvement en temps opportun des élections restantes en Haïti d'une manière juste, transparente et pacifique. Ils ont noté la prise en main par les Haïtiens du processus électoral et ont souligné la nécessité urgente de rétablir un gouvernement démocratiquement élu et de rétablir l'ordre constitutionnel.



Ils ont également félicité la Minustah d'avoir continué à aider le Gouvernement haïtien lors de ces élections et exprimé sa gratitude au personnel de la Minustah et à leurs pays respectifs.



Ils attendent avec intérêt la Mission d'évaluation stratégique de l'ONU sur la situation en Haïti et ses recommandations ultérieures sur la présence et le rôle futurs des Nations Unies.



HL/ HaïtiLibre