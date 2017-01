Haïti - Élections : La Mission de l’OEA appelle au respect des résultats





La Mission d’Observation Électorale de l’OEA en Haïti félicite le peuple et les autorités électorales pour l'achèvement du processus électoral présidentiel



« La Mission d'Observation Électorale de l'Organisation des États Américains (MOE/OEA) en Haïti se félicite de la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle le 20 Novembre 2016. La MOE se félicite de l'aboutissement d'un processus électoral qui, en dépit d'avoir été long et complexe, a permis au pays de poursuivre son chemin dans sa construction démocratique.



À la fin du processus de vérification de 12% des procès-verbaux, ordonnées par le Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN), à la demande de différentes forces politiques, il a été conclu que ces PV n’avaient aucune irrégularité qui pourrait avoir une incidence sur le processus électoral http://www.haitilibre.com/article-19690-haiti-flash-le-bcen-rend-sa-decision-finale.html . Ce processus de vérification a permis de dissiper tout questionnement sur les résultats par les voies légales établies et a ainsi permis au Conseil Électoral Provisoire (CEP) de publier mardi, avec la signature de tous ses Conseillers les résultats suivants : Jovenel Moïse du P.H.T.K : 55,60% ; Jude Celestin de LAPEH : 19,57% ; Jean-Charles Moïse de “Pitit Dessalines” : 11,04%; Maryse Narcisse “Fanmi Lavalas” : 9,01% http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-Président.html



La MOE/OEA réitère l'appel à respecter les résultats publiés par le CEP et invite tous les acteurs politiques à travailler ensemble pour relever les grands défis auxquels ils doivent faire face en tant que Nation.



Depuis Juin 2015, la MOE/OEA a été présente dans le pays. Au cours de cette période, dans laquelle plus de 400 observateurs ont été déployées, la MOE a observé toutes les phases du processus électoral. La Mission continuera à soutenir la démocratie haïtienne et déploiera un groupe d'experts et d'observateurs pour les prochaines élections du 29 Janvier prochain pour le second tour des élections sénatoriales et l’élection des autorités locales. »



HL/ HaïtiLibre