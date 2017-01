Haïti - Actualité : Zapping politique...





Bureau Électoral Communal incendié :

Dans le nuit du 3 au 4 janvier, le Bureau Électoral Communal (BEC) de Grand-Goâve a été incendié par des inconnus...



Libération d’haïtiens en RD :

Le Consulat Général D'Haïti à Higüey a fait procéder à la libération d'un groupe de 13 de nos compatriotes, que les autorités dominicaines de l'Immigration détenaient de manières illégales.



Résultats définitifs publiés dans le Moniteur :

L'Exécutif a fait publier dans un numéro Spécial du journal Officiel Le Moniteur daté du 4 janvier 2017 « les résultats définitifs des élections du 20 novembre 2016 »



La FPH recommande la prudence au nouveau Président :

Le Pasteur Sylvain Exantus, le président de la Fédération protestante d’Haïti (FPH), souhaite bonne chance au nouveau président légitime d’Haïti et plaide pour un gouvernement d’ouverture. « Je félicite Jovenel Moïse pour avoir gagné la course électorale la plus longue qu’ait connue Haïti [...] Jovenel Moïse doit faire attention. Il ne doit pas se laisser accaparer par un petit groupe d’hommes qui probablement vont tenter ce coup. Il ne doit jamais oublier qu’il est le Président de tous les Haïtiens. »



Pluie de félicitations :

« Haïti est l'unique gagnante du long processus électoral. Unissons nous et supportons notre nouveau Président Jovenel Moïse pour qu’Haïti puisse regagner sa dignité. Je félicite Jovenel Moïse élu 58è Président d’Haïti [...] » a déclaré Edmond Bocchit, Ambassadeur d'Haïti à Londres.



« Toutes mes félicitations au Président élu Jovenel Moïse » a déclaré Eric Jean Baptiste ex candidat à la présidence sous la bannière du « Mouvement Action Socialiste » (MAS) qui avait donné son appui au Parti « Pitit Dessalin ».



Jean-Gabriel Fortuné, le maire des Cayes, a félicité le nouveau Président d’Haïti « J'adresse toutes mes félicitations à M. Jovenel Moïse le président élu de la République d’Haïti »



« Je salut la victoire du Président Jovenel. La Chambre des Députés est prête à travailler avec vous Président, pour améliorer les conditions de nos frères et sœurs, » a déclaré Cholzer Chancy, Président de la Chambre des Députés.



« L’Ambassade d'Haïti au Canada salue la victoire, au premier tour, du candidat du PHTK, Monsieur Jovenel Moïse, et lui adresse ses chaleureuses félicitations » a déclaré Frantz Liautaud, Ambassadeur d’Haïti au Canada.



« Je salue la victoire du nouveau Président Jovenel Moïse. Les forces progressistes au Parlement seront à ses côtés pour servir le peuple » a déclaré le Député de Delmas Gary Bodeau, Questeur du bureau de la Chambre basse.



HL/ HaïtiLibre