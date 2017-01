Haïti - Élections : Réactions du Canada à la victoire de Jovenel Moïse





Suite à la victoire de Jovenel Moïse au Premier tour de l’élection présidentiel haïtienne, le Ministre des Affaires étrangères, l’honorable Stéphane Dion et la Ministre du Développement international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau, ont fait la déclaration suivante :



« Le Canada félicite chaleureusement M. Jovenel Moïse pour son élection à la présidence d’Haïti au terme d’un long processus électoral.



« Le Canada salue le travail du Conseil Électoral Provisoire et de l’État haïtien, lesquels ont contribué au succès de ce premier tour de la reprise de l’élection présidentielle.



« Nous sommes heureux de constater l’aboutissement du processus électoral et le retour à l’ordre constitutionnel. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec le nouveau Président d’Haïti afin de participer au développement économique et social du pays, de continuer à promouvoir nos valeurs démocratiques communes et de travailler ensemble à la création de nouveaux partenariats entre le Canada et Haïti.



« De nombreux défis attendent Haïti au cours des prochaines années. Il est donc essentiel que les acteurs politiques haïtiens acceptent les résultats définitifs de l’élection présidentielle, évitent les incitations à la violence et unissent leurs efforts pour assurer la stabilité de leur nation et la prospérité de tous les Haïtiens. »



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19705-haiti-politique-portrait-de-jovenel-moise-58e-president-d-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-19699-haiti-flash-adresse-a-la-nation-du-president-elu-jovenel-moise.html

http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html

http://www.haitilibre.com/article-19690-haiti-flash-le-bcen-rend-sa-decision-finale.html



HL/ HaïtiLibre