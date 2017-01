Haïti - Éducation : Installation des inspecteurs de l'IGAENF





Jeudi matin, a eu lieu l’investiture des 5 Inspecteurs Généraux de l'Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Formation professionnelle (IGAENF), lors d’une cérémonie présidée par Jean Beauvois Dorsonne le Ministre de l'Éducation Nationale.



Rappelons que l’IGAENF est une nouvelle structure du Ministère de l’Éducation, appelée à jouer un rôle clé dans la gouvernance du secteur de l'éducation notamment assurer la veille stratégique du fonctionnement du système éducatif et vérifier la conformité des actions des différents acteurs aux normes prescrites.



Les cinq Inspecteurs généraux (IG) sont inamovibles et nommés pour 6 ans. Ils sont répartis en groupes permanents et spécialisés : Enseignement et évaluation, Appui aux établissement scolaires, Administration managériale du système éducatif, Administration et gestion financière et Gestion des ressources humaines et matérielles. Il s’agit de : Louis Délima (IG à l'administration), Gustave Joseph (IG aux encadrements des établissements scolaires), Booz Philippe Pierre (IG gestion ressources humaines et matérielles), Pléteau Jackson (IG Enseignement) et Alliance Carole (IG gestion financière).



Le Ministre Dorsonne s’est réjouit de la mise en oeuvre de cette initiative à laquelle plusieurs de ces prédécesseurs ont contribué pour l'avancement de la réforme éducative et invité les Inspecteurs à se mettre au travail sans plus attendre, car de nombreux défis les attendent.



HL/ S/ HaïtiLibre