Haïti - Élections : Le Président de Taïwan félicite Jovenel Moïse





La Présidente de la République de Chine (Taïwan) Tsai Ing-wen, a envoyée ses félicitations au nouveau Président élu haïtien, Jovenel Moïse, qui a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 novembre dernier http://www.haitilibre.com/article-19698-haiti-presidentielle-2016-resultats-definitifs-jovenel-moise-58e-president.html a annoncé jeudi dans un communiqué, le Ministère des Affaires Étrangères de Taïwan.



Le communiqué précise que Taïwan est impatient de poursuivre la coopération avec le nouveau Gouvernement d'Haïti pour améliorer le bien-être des peuples des deux pays.



La Chancellerie taïwanaise rappelle que Taïwan et Haïti ont des relations diplomatiques depuis 1956 et des échanges et une étroite collaboration sur des programmes dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la santé publique et de la formation professionnelle.



HL/ HaïtiLibre