Haïti - Justice : Guy Philippe a comparu, le Ministre de la Justice convoqué





Hier vendredi le Président du Sénat, le Sénateur Ronald Larèche, a invité au nom de la Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale du Sénat de la République, Me Camille Edouard Junior, Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, à une "urgente séance de travail" à la salle des Commissions du Sénat le jour même.



"Cette rencontre se fera en vue de vous expliquer sur les circonstances, la légalité et la déportation présumée http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html du Sénateur élu de la Grand'Anse, en la personne de Guy Philippe," précise l'invitation, ajoutant qu'il doit être accompagné "du Directeur de la Police Nationale et du Directeur Central de la Police Judiciaire."



Toutefois le Ministre de la Justice dans une correspondance adressé à Ronald Larèche indique "[...] j'ai le regret de porter à votre connaissance que, vu la prise de connaissance tardive de cette correspondance, avec ma participation au Palais National à une rencontre sur la poursuite du processus électoral et la sécurité globale du pays, je me trouve malheureusement dans l'impossibilité de répondre à cette invitation, en raison d'un conflit d'agenda.



En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir reporter cette importante séance de travail à la plus prochaine date, à votre convenance.



Toutefois, par rapport aux faits évoqués, un rapport circonstancié vous sera acheminé à partir des premiers briefings reçus des services compétents [...]"



Guy Philippe première comparution



Toujours vendredi, Guy Philippe, en garde à vue, a rencontré son avocat de la défense, Richard Dansoh, avant sa première comparution qui était prévue à 14h00 devant le tribunal fédéral avec le juge Barry Garber. Dansoh dit qu'il ne pouvait pas commenter l'affaire avant l'audience.



Pour sa part la Porte-parole du ministère de la Justice, Sarah Schall a indiqué "L'affaire est sous scellés", ce qui veut dire que les informations confidentielles données au tribunal resteront confidentielles et ne seront pas rendues publiques.



Les charges sont connues, comparution le 13 janvier 2017 : http://www.haitilibre.com/article-19731-haiti-flash-guy-philippe-les-charges-sont-connues-comparution-le-13-janvier-2017.html



D'autres part Reynold Georges, l'avocat du Sénateur élu Guy Philippe qui a été arrêté jeudi après-midi et extradé le soir même vers les USA par des agents de la "Drug Enforcement Administration" (DEA), a accusé vendredi la DEA de l'enlèvement de son client, sur lequel pèse un mandat d'arrêt sur des accusations de trafic de drogue international.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-19720-haiti-flash-arrestation-du-senateur-guy-philippe.html

http://www.haitilibre.com/article-19721-haiti-flash-le-senateur-guy-philippe-extrade-aux-usa.html



HL/ HaïtiLibre